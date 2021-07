Une victoire à saveur locale

Le Québécois Mathieu Choinière était au septième ciel après avoir marqué le seul but du CF Montréal dans une victoire de 1 à 0.

Celui qui est né à Saint-Alexandre a ainsi trouvé le fond du filet pour la première fois de sa carrière dans la Major League Soccer, un sentiment qu’il n’est pas près d’oublier.

«C’est sûr que ça me soulage. Ça fait longtemps que je l’attends ce but-là. J’ai travaillé fort et c’est une récompense de mes efforts, pis ça fait du bien, a mentionné le héros du match, en vidéoconférence après la rencontre.

«Je pense que je vais très bien dormir.»

«Il travaille fort. Il cherche toujours à avoir sa chance et aujourd’hui [samedi] il l’a eu, et il a été impressionnant, de dire Victor Wanyama, au sujet du buteur. C’est gros pour lui d’inscrire un but dans un match comme celui-ci. Il a inscrit le but qui nous donne les trois points et je suis sûr que les amateurs montréalais sont fiers de lui, de voir le petit gars de la place marquer ce but.»

Choinière éclos tranquillement dans le système de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy. Plus tôt cette saison, il avait été inclus dans l’alignement départ de la formation de la Belle Province pour la première fois en plus de deux ans, lui qui avait été ralenti par les blessures, entre autres.

«Je me vois avancer super bien, je travaille fort à l’entraînement, je me donne à 100%. Je suis sûr que les opportunités vont venir, a ajouté l’athlète de 22 ans. Tout ce que je veux c’est d’aider l’équipe, comme aujourd’hui [samedi], on a pu avoir les trois points, c’est tout ce qui importe.»

Un choix tactique

Pour sa part, Nancy a expliqué sa décision de faire commencer le Québécois comme une qui n’était pas basée sur son instinct, mais plutôt sur la stratégie.

«Ce n’est pas du flair. C’est de la réflexion par rapport à comment on voulait les attaquer et on voulait avoir une stratégie différente, a-t-il expliqué. Mathieu, par rapport à son profil, est le joueur que j’ai dû mettre parce que je savais qu’il pouvait nous apporter quelque chose. Ça l’a marché aujourd’hui [samedi], donc tant mieux.»

«Je cherchais à avoir sur le côté droit des joueurs plus offensifs. Mathieu c’est un joueur qui est capable de répéter les efforts, physiquement il a le coffre pour ça et techniquement c’est propre. Il a encore des choses à travailler bien sûr. Tactiquement, il est capable de s’ajuster sur plusieurs plans.»