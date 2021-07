«Zola»: nouvelles voix de femmes

Taylour Paige et Riley Keough apportent fraîcheur, force et sincérité à leurs rôles de danseuses et prostituées dans «Zola».

En 2015, A’Ziah King - qui préfère son surnom Zola -, écrit près de 150 gazouillis sur Twitter. Elle y raconte son amitié avec Jessica, danseuse comme elle, et leur escapade de Detroit à Miami. Présentés comme réels, les événements sont un peu «embellis» pour le réseau social. Les lecteurs sont séduits, la chronique fait le buzz, le magazine «Rolling Stone» s’empare de l’histoire et publie un article sur le sujet.

Un an plus tard, «Zola» devient un film, la protagoniste rencontrant le scénariste Jeremy O. Harris et James Franco étant choisi comme réalisateur. Mais les accusations d’agression sexuelle à l’endroit de ce dernier retardent la production. La cinéaste Janicza Bravo (la télésérie «Forever») le remplace alors.

Le long métrage débute lorsque Zola (Taylor Paige) fait la connaissance de Stefani (Riley Keough), cliente du «greasy spoon» dans lequel elle travaille comme serveuse. Les deux jeunes femmes discutent et Zola avoue rapidement qu’elle est également danseuse. Stefani lui propose alors, afin de se faire plus d’argent, qu’elles aillent danser en Floride. Débute alors un «road trip» cinglé, flamboyant et violent.

Outre la musique impeccable de Mica Levi, ce qui frappe immédiatement dans «Zola» est l’absence totale de honte. Pas de honte à danser, pas de honte à se prostituer, pas de honte à se servir de son cul pour se faire du fric (avec ou sans «pimp»), cette même absence de honte que l’on trouve dans «Une jeune femme pleine de promesses» ou la série «Euphoria». Le discours est donc «sex positive» (l’attitude actuelle, propulsée par #MeToo, qui consiste à aborder le sexe sans tabous ni gêne d’aucune sorte) et résolument féministe.

Zola et Stefani ne s’excusent pas d’être danseuses, de profiter de la beauté de leurs corps. Décomplexées, elles sont bouillonnantes, colorées (le vocabulaire et l’accent de Riley Keough est impressionnant de naturel), en un mot vivantes.