Arrêté avec une coupole satellite collée sur le capot

Un automobiliste peu soucieux de voir où il allait s’est fait arrêter au volant, vendredi, parce qu’il conduisait avec une coupole satellite installée sur le capot de sa voiture.

L’incident, survenu à Palmdale, en Californie, a été raconté par la California Highway Patrol d’Antelope Valley sur Facebook.

La coupole de Starlink, qui sert à capter l’internet par satellite, a certainement permis à l’automobiliste de rester bien connecté, mais lui troublait la vue.

Interrogé par le policier qui l’a intercepté, l’automobiliste a d’ailleurs admis que l’antenne l’empêchait de voir «seulement lorsque je fais des virages à droite», s’est amusée la police qui a décerné une amende au conducteur pour son imprudence.

«Eh oui, il est illégal d’installer sur le capot de sa voiture une coupole satellite qui obstrue la vue», a poursuivi la police, même si cette règle devrait être évidente.

Selon la chaine NBC, l’automobiliste a précisé qu’il se servait de l’antenne pour pouvoir rester connecté à internet, afin de pouvoir gérer son entreprise.

La constellation de satellites Starlink de SpaceX, propriété d’Elon Musk, vise à donner accès à internet partout autour du globe, notamment dans les régions éloignées où il est difficilement envisageable d’installer les infrastructures nécessaires pour accéder au web.

Visionnaire, M. Musk avait donné l’exemple du scénario de vendredi, il y a plus d’un an au cours d’une entrevue, a noté le magazine spécialisé «The Verge».

«L’antenne pour un haut débit de données et une faible latence a à peu près la taille d’une pizza moyenne, si bien qu’elle peut aller dans une voiture, mais c’est plus de bande passante que nécessaire. Techniquement, ce serait possible de juste en acheter une pour la coller sur l’auto», s’était-il amusé en janvier 2020.

Elon Musk avait aussi précisé sur Twitter en 2021, en réplique à un article de NBC qui portait sur le fait que SpaceX voulait connecter des véhicules à Starlink, que l’antenne était prévue pour des avions, des camions et autres navires, mais certainement pas pour de petites voitures.