Beniers considère rester dans les rangs universitaires

Pressenti pour être le tout premier au choix au repêchage dans l’histoire du Kraken de Seattle, qui détienne le deuxième tour de parole de l’édition de 2021, l’attaquant Matthew Beniers considère toutes ses options, incluant celle de retourner dans les rangs universitaires.

«Je penche vraiment vers un retour, a mentionné le produit de l’Université du Michigan, dont les propos ont été repris par le site de la Ligue nationale, récemment. Nous allons avoir un excellent groupe, plusieurs bons joueurs, et nous aurions une vraie chance de gagner le championnat national. Je veux vraiment gagner un championnat du "Big Ten" et vivre la vraie expérience universitaire, après avoir été limité en raison de la COVID.»

Beniers a amassé 24 points avec les Wolverines la saison dernière, où il a partagé la glace avec certains des meilleurs talents du repêchage, comme le défenseur Owen Power, pressenti pour être le tout premier choix du prochain repêchage, une sélection détenue par les Sabres de Buffalo.

D’ailleurs, Beniers n’est pas le seul à avoir émis le désir de retourner dans la NCAA, puisque Power a aussi fait ce commentaire.

«[Power] penche vers cette option aussi, alors ce serait amusant s’il revenait et qu’on rassemblait l’équipe pour avoir une autre opportunité, a ajouté Beniers. Mais nous verrons ce qui se passera, nous verrons quelle équipe me repêche et ce qu’elle en pense. C’est comme une décision de famille.

«Évidemment, je vais considérer ce que pense l’équipe qui va me choisir, ainsi que ce que pensent ma famille et mes conseillers. Mais ultimement, je pense que l’opportunité de gagner à Michigan et de vivre la vraie expérience universitaire est quelque chose à considérer.»

Les meilleurs espoirs du prochain repêchage connaîtront leur destinée le 23 juillet, lors de la première ronde de la classique annuelle.