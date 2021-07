Caroline St-Hilaire: la télé jeunesse pour s’accepter

Bien avant de devenir la mairesse de Longueuil et de se faire entendre au micro de QUB radio, Caroline St-Hilaire a été une petite fille complexée par ses taches de rousseur et dont les parents ignoraient la surdité. Mais la télévision est venue changer le tout, pour le mieux...

-Caroline, quelles émissions jeunesse vous ont marquée et pourquoi?

«Picotine», «Fifi Brindacier», «Colargol», «Minifée», «Sol et Gobelet», «Fanfreluche», «Grujot et Délicat». Je regardais régulièrement la télévision! Aussi, à l’époque, j’avais le visage plein de taches de rousseur. Alors, «Picotine» et «Fifi Brindacier» me faisaient un bien fou, car c'étaient les toutes premières fois que je voyais des petites filles avec des picots dans un programme de télévision. Avant ça, je cherchais le moyen de faire disparaître mes picots. Mais grâce à ces deux héroïnes, j’avais appris à les aimer, mes petits picots!

-Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

«Picotines» et «Fifi Brindacier» mises à part, il y avait «L’heure du midi»... Je marchais tous les jours pour aller à l’école et je revenais dîner à la maison. Je faisais moi-même mon dîner et je m’asseyais devant la télé pour regarder «Les Satellipopettes» avec le Capitaine Cosmos et Vermicelle. Et certains après-midis, j’écoutais les histoires de Fanfreluche. Plus tard, j’écoutais «Les Tannants»!

-Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune?

Oui, pas mal... Et c’est même grâce à la télé que mes parents se sont rendus compte que j’étais sourde parce que je mettais souvent le son à fond.

-Y a-t-il un personnage qui vous a influencée?

Oui. Fifi Brindacier. Son côté indépendant, libre et rebelle m’a toujours habitée.

-Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête?

Mes trois grands succès sont: «Le Petit Castor», «Au pays de Candy» et «Démétan, la petite grenouille».

-Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants?

Oui. Fanfreluche. Pour raconter des histoires comme le faisait si bien Kim Yaroshevskaya.

-Quel univers vouliez-vous faire découvrir à vos enfants?

J’avais acheté toutes les cassettes des séries que j’écoutais durant mon enfance pour les écouter avec mes garçons. Zéro succès. Échec total! Ils étaient ailleurs.

-Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

Honnêtement, mes garçons sont de jeunes adultes et je n’écoute pas vraiment la télévision jeunesse...

Caroline St-Hilaire anime, en compagnie de Varda Étienne, l’émission du retour du lundi au vendredi, de 15 h à 18 h, sur QUB radio. Marc-André Leclerc, Félix Séguin, Danny St Pierre, Jordan Dupuis et Léa Stréliski collaborent au rendez-vous.