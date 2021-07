COVID-19: moins de la moitié des états américains ont atteint l’objectif de vaccination du président Biden

Seulement 20 états américains sur 50 ont atteint l’objectif de vaccination contre la COVID-19 de l’administration Biden, selon ce que révèlent les données fédérales américaines.

Au début du mois de mai, le président avait annoncé l’objectif ambitieux d’avoir 70 % de la population adulte américaine vaccinée avec au moins une dose contre la COVID-19 d’ici le 4 juillet, Jour de l’Indépendance des États-Unis. C’est finalement 67 % des Américains qui sont vaccinés, en date de dimanche.

De plus, avec le variant Delta qui devient de plus en plus prédominant, les inquiétudes sont de plus en plus importantes aux États-Unis.

À Los Angeles, les autorités sanitaires suggèrent de porter le masque à l’intérieur, peu importe leur statut de vaccination.

La directrice de la santé publique du comté de Los Angeles, Barbara Ferrer affirme qu’elle veut agir avec prudence.

«Il existe de nombreux contextes où, même si nous savons que les vaccins offrent une protection puissante à ceux qui sont vaccinés, le faible risque qu’une personne vaccinée puisse répandre suffisamment de virus pour infecter quelqu’un d’autre. Nous préférons avoir cet outil pour être plus prudents», a-t-elle indiqué à CNN.

Elle ajoute que cette mesure n’est pas obligatoire, mais recommandée.

La Californie est l’un des 19 États à avoir complètement vacciné plus de la moitié de sa population. Les 18 autres sont: le Colorado, le Connecticut, le Delaware, Hawaï, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Minnesota, le New Hampshire, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, New York, Oregon, la Pennsylvanie, le Rhode Island, le Vermont, la Virginie et l’état de Washington, ainsi que Washington DC.

