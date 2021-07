Golden Knights: Bill Foley a identifié sa priorité

Éliminés par le Canadien de Montréal en six parties en demi-finale sans avoir marqué le moindre but en avantage numérique, les Golden Knights de Vegas tenteront d’améliorer leur jeu de puissance pendant la saison morte.

C’est du moins ce que le propriétaire Bill Foley avancera plus tard au mois de juillet lorsqu’il rencontrera les membres de son département hockey pour élaborer un plan pour la saison morte.

Blanchie en 15 occasions contre le Tricolore, la formation du désert a été limitée à quatre buts en 43 opportunités dans l’ensemble de ses rencontres éliminatoires, ce qui se traduit par un faible rendement de 9,3 %.

«Évidemment, nous voulons vraiment améliorer le jeu de puissance, a dit Foley dans une récente entrevue avec le quotidien "Las Vegas Review-Journal". Nous devons faire mieux à ce niveau. Nous avons historiquement des problèmes avec le jeu de puissance. Je suppose que vous allez voir beaucoup de travail [de notre part] pour améliorer le jeu de puissance.»

Confiance

Malgré tout, Foley estime que la formation actuelle des Knights regorge de talent et il ne s’attend pas à voir son directeur général Kelly McCrimmon la chambouler. L’homme d’affaires croit que l’entraîneur-chef Peter DeBoer comptera sur une équipe capable de faire un autre long périple en séries l’année prochaine.

Il s’attendait malgré tout à un meilleur sort cette année, jetant le blâme sur quelques jeux qui ont fait une énorme différence dans le résultat final de la série.

«Nous nous attendions tous à aller plus loin, a-t-il lancé. C'est vrai en séries éliminatoires au hockey; tout peut arriver. Et ç’a été le cas. Vous devez l’accepter en quelque sorte. Il s'est passé deux ou trois choses qui ont peut-être retourné la série contre nous.»

«Ça n’a pas fonctionné contre Montréal et il faut comprendre cela. Mais nous avons le talent. Nous avons de très bons joueurs et quand ils sont tous en bonne santé, nous avons une équipe formidable. Nous avons vraiment quatre bons trios et notre défense est bonne.»

En ce qui a trait aux gardiens, aucune décision n’a encore été prise à savoir si l’équipe gardait Marc-André Fleury – récent lauréat du trophée Vézina – et Robin Lehner, ou bien si elle se départissait de l’un d’entre eux pour obtenir un peu d’espace sous le plafond salarial.

«J'aime avoir nos deux gardiens, a déclaré Foley. Ils sont tous les deux compétents. Ce sont tous les deux des gars formidables. Alterner entre deux excellents gardiens comme ça, vraiment entrer dans une situation de tandem, je pense que ça aide vraiment. Mais nous devrons simplement voir comment les choses évoluent au cours des prochaines semaines.»