Des joueurs plus vrais que nature, des stades recréés avec une minutie exemplaire, des gradins bondés et des ambiances survoltées. Pas de doute possible : le baseball sur console n’aura jamais été aussi réaliste qu’avec MLB The Show 21.

Lancé récemment, MLB The Show 21 a beaucoup à offrir aux mordus du genre. Quelques minutes de jeu suffisent à reconnaître – et à apprécier – une de ses plus grandes qualités : le soin méticuleux employé dans la création des homologues électroniques des stades et des sportifs mis à notre disposition.

On reconnaît en effet instantanément les Fernando Tatis Jr, Max Scherzer et autres Greg Maddux dès leur entrée sur le terrain, que ce soit celui du Sahlen Field, du Polar Park ou encore du NBT Bank Stadium. Là-dessus, l’équipe de MLB The Show 21 a fait un travail colossal de précision, encore plus impressionnant pour les utilisateurs de consoles de nouvelle génération.

Même chose pour l’environnement sonore tridimensionnel, particulièrement flippant lors de l’utilisation du casque Pulse 3D de Sony (le jeu a ici été testé sur PlayStation 5). On ne se contente pas d’assister à un match à partir des gradins ; on nous place directement sur le monticule, d’où l’on peut goûter pleinement à la frénésie.

Photo courtoisie

Recréer la fièvre

D’ailleurs, sur ce plan, c’est le mode March to October – qui recrée de manière scénarisée et plus aérée une saison entière – qui épate le plus, parvenant extrêmement bien à recréer la fièvre du baseball.

On se désole par contre du manque d’innovation dont pâtit MLB The Show 21. Avec les avancées technologiques permises par les consoles de nouvelle génération, on s’attendait à bien plus de la part de cette nouvelle offrande, qui ressemble à plusieurs égards à celle de 2020... voire à celle de 2019.

Certes, on ne change pas forcément une recette gagnante, diront certains. Mais un peu de risque ou de nouveauté n’auraient pas nui. Au contraire.

N’empêche, ce MLB The Show 21 n’a peut-être pas les caractéristiques d’un authentique coup de circuit, mais il offrira assurément aux mordus du genre de nombreuses heures de plaisir.

MLB The Show 21 (3,5/5)

Offert sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X