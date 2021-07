Je regrette tellement le mal que je lui ai fait

Je traverse une situation difficile et j’aimerais que vous m’aidiez à voir clair dans une pensée qui m’obsède et qui risque de faire plus de mal que de bien. Je suis avec mon conjoint depuis 20 ans, excluant une pause de six mois après deux ans, alors que j’avais prétexté le besoin d’un break avec cet homme de 15 ans mon aînée.

Dans les faits, j’étais tombée folle amoureuse d’un gars de mon âge et j’avais envie de mettre du piquant dans la vie rangée que j’avais avec lui, en plus du fait qu’étant déjà père de trois enfants il n’en voulait pas d’autres, alors que j’avais envie d’un enfant à moi, et que je lui en voulais pour ça.

Mon escapade n’a pas duré, car mon amant m’a vite déçue et fait réaliser à quel point la solidité de mon mari me manquait. Je suis revenue vers celui qui m’attendait et à qui je n’ai pas dévoilé la vraie raison de mon départ. Il m’a accueillie comme l’enfant prodigue, en plus d’accepter que nous fassions un enfant.

Dans l’euphorie de cette maternité qui s’offrait enfin à moi, j’ai mis un bouchon sur mon gros secret et je me suis laissée aller à profiter de la manne qui me tombait dessus. Moins d’un an plus tard, je donnais naissance à une adorable fillette qui a fait le bonheur de son père, sa mère et ses trois demi-frères. Régulièrement, la mémoire de mon erreur de parcours remontait, mais je la repoussais de peur que ça vienne détruire mon bonheur retrouvé.

Il y a un an, tout juste après avoir pris sa retraite, on a diagnostiqué un grave cancer à mon mari. Malgré les traitements agressifs qu’il a reçus, on ne lui laisse qu’un mince espoir de quelques mois supplémentaires de survie. Je reste forte pour ma fille qui va perdre son papa alors qu’elle est encore très jeune.

Mais l’envie de dévoiler ma faute m’obsède depuis le début de sa maladie. Comme si la vie venait me punir à travers lui pour ce que j’ai fait jadis. D’une part, il me semble que si je lui disais tout, ça me libérerait enfin. Mais d’autre part, je me demande dans quelle mesure cet aveu ne viendrait pas ternir sa fin de vie à lui.

Anonyme

De grâce, continuez à vous retenir de tout avouer. Cet homme qui souffre n’a pas besoin de ce fardeau supplémentaire pour parcourir ses derniers mois de vie. Aidez-le à surmonter son épreuve le plus sereinement possible, en laissant ce squelette enfoui dans votre placard. Il sera toujours temps plus tard d’entreprendre une démarche de pardon à vous-même.