La tempête Elsa s'abat sur Cuba avant de se diriger vers la Floride

La tempête tropicale Elsa s'abattait dimanche sur Cuba, où vents violents et fortes précipitations devraient continuer pendant deux jours, avant de se diriger vers la Floride.

Elsa est devenu vendredi le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, quand il avait été classé de catégorie un (sur cinq) sur l'échelle de Saffir-Simpson.

«Les bandes nuageuses, avec des fortes précipitations, caractéristiques de la tempête tropicale, ont commencé à couvrir la région orientale de Cuba», a souligné à 9h00 l'Institut météorologique (Insmet).

À cette heure-là, Elsa se trouvait 216 km au sud-est de Cabo Cruz, dans la province orientale de Granma, le premier point qu'elle devait atteindre à Cuba.

Photo AFP

«Les précipitations seront fortes et intenses par endroits, notamment dans les régions montagneuses ainsi que sur la côte sud», a ajouté Insmet, précisant que la tempête avançait à 20 km/h avec des vents de 100 km/h.

L'«alerte cyclonique» a été décrétée sur 11 des 15 provinces cubaines qui se préparent depuis plusieurs jours à subir des dommages.

La tempête tropicale Elsa est passée samedi au large de la côte sud-ouest d'Haïti, se dirigeant vers la Jamaïque et l'est de Cuba, amenant avec elle vents violents et fortes précipitations.

Aucun dégât majeur n'a été signalé à Haïti.

AFP

Elsa frappe Cuba au moment où le pays subit une nouvelle vague de la pandémie de COVID-19, atteignant dimanche le chiffre record de 3519 cas positifs en une journée et 14 morts, portant le total de décès à 1351 depuis mars 2020.

«Elsa devrait s'affaiblir graduellement pendant la nuit et la journée de lundi en parcourant Cuba», selon le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis. «Après avoir atteint le détroit de Floride et le sud-est du Golfe de Mexico, Elsa pourrait augmenter légèrement en intensité», a-t-il ajouté.

Dans le sud de la Floride, la tempête tropicale Elsa pourrait entraîner des précipitations, des inondations et de fortes rafales, mais cela dépendra de son évolution pendant sa progression à travers Cuba, selon le NHC.

Elsa devrait atteindre l'archipel des Keys, au sud de l'État américain, autour de 2h00 mardi, puis remonter en direction de Jacksonville.