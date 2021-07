Le Parti libéral du Québec demande plus de prévention pour protéger les femmes vulnérables

Le Parti libéral du Québec a exigé dimanche que la Coalition avenir Québec (CAQ) mette en place rapidement des mesures concrètes de prévention pour protéger les femmes victimes de violence conjugale et d’exploitation sexuelles.

Plusieurs propositions pour éviter et mieux prévenir les féminicides, mais aussi pour protéger les femmes victimes de violence conjugale et d’exploitation sexuelles, ont été avancées par les parlementaires après plusieurs années de travaux sur la question, selon le parti.

«Qu’est-ce que la CAQ attend pour les mettre en œuvre? Faites preuve d’humanité et agissez dès maintenant», ont appelé par voie de communiqué, dimanche, les députées Isabelle Melançon, porte-parole de l’opposition officielle en matière de condition féminine, Kathleen Weil, porte-parole en matière de protection de la jeunesse, et Christine St-Pierre, ex-vice-présidente de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle sur les mineurs.

Les trois députées ont donc demandé au gouvernement caquiste de financer et de mettre en place des cellules de crise dans toutes les régions, de bonifier le soutien aux lignes SOS Violence conjugale et Info-aide violence sexuelle, mais aussi d’en accroître la promotion.

Elles ont également réclamé l’amélioration, l’encadrement et l’évaluation des programmes pour conjoints violents afin de voir à ce qu’ils reçoivent une accréditation, ainsi que d’assurer des services d’aide, d’accompagnement et de suivi adaptés aux pères lorsqu’une situation de conflit familial risque de dégénérer ou dégénère, et ce, pour mieux protéger les enfants et accroître une offre de services adaptée pour les pères ayant des comportements violents.

Les députées ont aussi recommandé de désigner une personne responsable du dossier de la violence conjugale dans chaque direction de la protection de la jeunesse pour assurer une liaison efficace entre les différents partenaires, ce qui permettrait de développer l’expertise, de concert avec les organismes communautaires, pour soutenir les intervenantes.

Mme Melançon, Mme Weil et Mme St-Pierre souhaitent par ailleurs voir la mise en place d’une formule de financement pour les organismes communautaires qui luttent contre l’exploitation sexuelle des mineurs, et que ce financement soit bonifié.

La mise en place d’un système d’avis sur Internet qui cible directement les personnes qui recherchent des services sexuels de mineurs et des sites d’annonces de services sexuels fait également partie des mesures proposées par les députées libérales.

Les recommandations peuvent être instaurées dans un court délai et ne nécessitent aucun changement législatif. Elles sont issues du rapport «Rebâtir la confiance», du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, du Rapport Laurent et de celui de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs.