Les Rangers ne sont pas faibles, selon Adam Fox

Pendant que la finale de la Coupe Stanley bat son plein, le récent lauréat du trophée Norris, Adam Fox, croit que ses Rangers de New York ont ce qu’ils font pour devenir de sérieux prétendants bientôt, malgré les nombreuses critiques à propos du manque de robustesse de la formation.

Les «Blueshirts» ont terminé la campagne au cinquième rang dans la section Est, à 11 points d’une place en séries éliminatoires. Le président John Davidson, le directeur général Jeff Gorton et l’entraîneur-chef David Quinn avaient d'ailleurs perdu leurs emplois.

Cette décision du propriétaire James Dolan semblait ainsi lancer le message qu’il était d’accord avec les critiques émises envers son équipe, un peu plus de trois ans seulement après un processus de reconstruction lancé par le département hockey du club.

Mais au sein des troupes, le discours est différent.

«Les gens voient une équipe comme ils veulent la voir, a dit Fox lors d’une entrevue avec le quotidien "New York Post" publié dimanche. Je pense que nous avons des gars qui jouent dur et qui veulent gagner. Évidemment, nous sommes une équipe plus jeune, donc nous apprenons encore. Nous avons des gars plus âgés qui sont passés par là, ils jouent un type de hockey de séries, et je pense que nous allons nous appuyer sur ces gars-là le moment venu.»

Capables de répondre

Aux yeux de Fox, la réponse aux gestes posés par Tom Wilson à l’endroit de Pavel Buchnevich et Artemi Panarin, en fin de saison, a démontré que ses coéquipiers et lui ne reculent pas devant le jeu dur de leurs adversaires.

Après avoir mal agit lors d’un match entre les Rangers et les Capitals de Washington le 4 mai – et évité la suspension –, Wilson a été à l’origine d’une mêlée deux jours plus tard. Six batailles et 142 minutes de pénalités avaient ainsi été inscrites à la feuille de pointage.

«Je ne dirais pas que nous sommes une équipe faible – je pense que les gens ont vu comment nous nous sommes défendus après [l'incident Tom Wilson], plusieurs gars ont sauté dans l’action, a lancé Fox. Nous avons assurément une équipe robuste, avec évidemment beaucoup de talent, et je pense que les gars veulent compétitionner et gagner.»

Et comme c’est souvent le cas dans le sport professionnel, le jeune arrière estime que les commentaires à propos de l’équipe ne feront qu’alimenter la motivation des joueurs lors de la saison morte.

«Ça donne une étincelle qui donne envie aux gars de l’équipe de travailler encore plus dur pendant la saison morte pour améliorer l’équipe.»