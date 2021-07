Moët Hennessy va reprendre «au plus vite» les livraisons de champagne en Russie

Moët Hennessy (groupe LVMH) a indiqué dimanche qu'il reprendra «au plus vite» les livraisons de champagne en Russie, suspendues après un changement de loi nationale rendant obligatoire l'ajout de la mention «vin pétillant» au dos des bouteilles.

«Les Maisons de Champagne de Moët Hennessy ont toujours respecté la législation en vigueur partout où elles opèrent et reprendront les livraisons au plus vite le temps d'effectuer ces ajustements», a indiqué, dans un communiqué, Moët Hennessy qui regroupe un ensemble de marques de champagnes, spiritueux et vins au sein du géant du luxe LVMH.

Une nouvelle loi russe signée vendredi par le président Vladimir Poutine oblige les distributeurs de marques de champagne à inscrire sur la contre-étiquette, placée au dos de la bouteille, la mention «vin pétillant».

Leader sur le marché russe, Moët Hennessy a indiqué avoir prévenu «ses partenaires commerciaux de l'évolution législative en Russie sur l'apposition d'une mention vin mousseux/sparkling wines sur l'étiquette au dos de la bouteille entraînant une suspension très temporaire des livraisons le temps de s'adapter d'un point de vue logistique et réglementaire».

Les bouteilles de champagne qui seraient distribuées sans changement d'appellation pourraient être considérées comme de la contrefaçon.

Appellation d'origine contrôlée, le terme «champagne» est jalousement défendu par la France, qui rappelle que le vin doit provenir d'un périmètre précis dans la région du même nom pour avoir droit de s'en prévaloir.