[PHOTOS] Découvrez 10 anciens marchés publics de Québec

On se souvient, en 2019, des débats qu'avaient provoqué la fermeture du marché du Vieux-Port et l'ouverture du Grand Marché d'ExpoCité en périphérie des quartiers centraux. Cela illustre bien l'importance des marchés publics dans la vie quotidienne des citadins.

De tels marchés, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de la ville de Québec et, au fil du temps, dans différents quartiers et faubourgs, souvent simultanément.

Voici donc une promenade historique au cœur de dix de ces anciens marchés publics.

1) Le marché de la basse-ville

Photo Site of Original City, 1882, AVQ.

On retrouvait un marché à la place Royale dès 1649. Auparavant, les agriculteurs des environs venaient vendre leur production en ville en faisant du porte à porte. En juin 1672, l'intendant Jean Talon planifie la construction d'une halle sur la place du marché et, en mars suivant, le gouverneur Frontenac réitère cette promesse. Toutefois, comme il ne se passait rien, les échevins de la ville demandent au Conseil souverain la permission d'ériger des étals le long du mur du magasin du roi, c'est-à-dire à l'endroit où se trouve de nos jours l'église Notre-Dame-des-Victoires.

Le 15 avril 1673, le Conseil acquiesce à leur demande en publiant un édit permettant la construction d'étals et de boutiques près du vieux magasin, en autant qu'ils ne nuisent pas à la circulation. Il faudra attendre le début du XIXe siècle avant de voir apparaître la première halle couverte de la ville, en haute-ville.

Les autorités ont parfois dû émettre des édits pour réglementer la vente de certaines denrées. En 1708 par exemple, le négociant Charles Macart se plaint qu'il souffre du fait que les habitants viennent vendre leurs poissons en ville en l'étalant devant la clôture de sa demeure.

Par conséquent, le 8 juin 1708, le gouverneur Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil, ordonne aux habitants qu'il sera désormais interdit de vendre du poisson et autres denrées en l'étalant le long ou proche des maisons. Ils devront désormais s'installer au centre de la place du marché de la basse-ville, à défaut de quoi ils seront passibles de six livres d'amende, à payer aux Sœurs de la Congrégation Notre-Dame de la ville de Québec.

2) Le marché de la haute-ville

Photo Parcs Canada, Stéphane Lamontagne

Déjà au Régime français, les résidents de la haute-ville ont leur marché. Il était situé en face de la cathédrale Notre-Dame de Québec. Pour la première fois en 1806, on y construit une halle. Elle était circulaire, surmontée d'une coupole et d'un lanterneau. Contrairement aux halles traditionnelles, les étals étaient à l'intérieur, sur une place centrale, alors que normalement, elles s'ouvraient sur l'extérieur.

Ce nouveau bâtiment est dessiné par le major Robe et il est assez élégant. Cependant, les Québécois n'aiment pas ce nouveau concept et ils le boudent, à un point tel que dès 1815, cette halle est démolie, d'autant plus qu'on craignait que ses voûtes ne s'enflamment. C'est une loi du parlement du Bas-Canada qui ordonna sa démolition.

On en construit une nouvelle en 1818. Il s'agissait d'un long bâtiment étagé aux extrémités en hémicycle angulé. Elle était coiffée d'un toit à versants avec un large larmier pour protéger la clientèle des intempéries. Elle sera en place environ 25 ans puisqu'on en construira une nouvelle en 1844.

À la même époque, un peu en périphérie, on aménage un marché de foin dans l'ancienne chapelle des Jésuites qui était située au coin des rues des Jardins et Sainte-Anne, à l'endroit où on retrouve aujourd'hui un grand abribus.

Finalement, en 1877, le marché déménage à l'extérieur des fortifications, face à la porte Saint-Jean. Ce sera le nouveau marché Montcalm. On réaménage alors l'ancien marché en place publique, l'actuelle place de l'Hôtel-de-Ville.

3) Le marché Finlay

Photo AVQ, CI-N009873

En 1816, on aménage le marché Finlay, en bordure du fleuve Saint-Laurent. On l’appelait communément le « marché d’en bas » pour le distinguer du marché de la place Royale. Il était doté d'un bel escalier qui descendait dans le fleuve pour permettre aux petites embarcations d’accoster et aux passagers de débarquer sans difficultés, peu importe la hauteur de la marée.

En 1851, on y construit une vaste halle de pierres et de briques pour remplacer celle de bois construite en 1817 et qui venait d’être détruite par un incendie.

À partir de 1906, ce qui était devenu un marché de fleurs partagera l’emplacement avec un stationnement et un poste de taxis. En 1987, on en a fait la place de Paris. On y retrouvera longtemps le «Colosse de Québec» sculpture de Jean-Pierre Raynaud, aujourd'hui relocalisé dans le Parc de l’Amérique-Française.

4) Le marché Saint-Paul

Photo BAnQ, Joseph Hamel, E21,S555,SS1,SSS22,P6A

C'est en 1833 qu'ouvre le marché Saint-Paul. Il était situé au sud de l'actuelle gare du Palais, au coin sud-est de la rue Saint-Paul et de l'actuel boulevard Jean-Lesage. Puisqu'il était situé à proximité d'autres marchés, il s'était spécialisé dans la vente de matériaux de construction comme le bois, la pierre, la chaux et le charbon, ainsi que le bétail, le foin et la paille.

Il cède sa place en 1883 au marché à bestiaux du Palais. Celui-ci ferme à son tour en 1922 alors que cette activité commerciale est relocalisée au parc de l'Exposition provinciale.

5) Le marché Berthelot

Photo AVQ, Q-P1-4-N011255

Le marché Berthelot est ouvert en 1835 pour le bénéfice des gens des faubourgs Saint-Louis et Saint-Jean. On y construit une petite halle de bois. Il est situé sur la rue Saint-Patrick, sur un terrain cédé par Michel et Amable Berthelot quelques années plus tôt. C'est pourquoi on lui donnera ce nom.

La halle de bois est agrandie en 1852, puis reconstruite en maçonnerie en 1866. En 1890, elle est rehaussée d'un étage.

Le marché ferme ses portes en 1915, mais on continue néanmoins à vendre de la viande et du poisson au rez-de-chaussée de l'édifice. Les zouaves de Saint-Jean-Baptiste en font leur quartier général. Ils y installent une petite salle d'exercices et une allée de quilles. L'ancienne halle est lourdement endommagée par les flammes en 1962, puis finalement démolie en 1965.

On y retrouve aujourd'hui un beau petit parc, tranquille, où on peut flâner à l'ombre d'un kiosque. À partir de la rue Saint-Jean, la rue des Zouaves nous y conduit.

6) Le marché Jacques-Cartier

Photo BAnQ, collection Burnaby Village Museum

En 1847, on ouvre le marché Jacques-Cartier dans le quartier Saint-Roch, sur un terrain qui appartenait autrefois aux Jésuites. En 1856, le site est pavé en madriers pour le rendre plus propre. L'année suivante, l'architecte Charles Baillairgé y érige une première halle, entre les rues Saint-Joseph et Saint-François.

À l'étage, entre 1871 et 1911, la salle vibre au son des spectacles de théâtre, d'opérettes et de variétés offerts par des artistes français. Incendiée le 26 novembre 1911, elle est remplacée par un carré de pelouse. En 1924, on y installe une statue de Jacques Cartier offerte par la ville de Saint-Malo.

Entre les rues Saint-Joseph et Notre-Dame-des-Anges, on construit, en 1866, une seconde halle qui est elle aussi démolie en 1912 pour y construire l'édifice de la Québec Power, Le Merger, devenu aujourd'hui le bureau d'arrondissement de La Cité-Limoilou, c'est-à-dire l'édifice Ernest-Grégoire.

Depuis 2016, la statue de Jacques Cartier trône au parc Jean-Déry de Cap-Rouge et la tour Fresk occupe l'ancienne place du marché.

7) Le marché Champlain

Photo collection Yves Beauregard

C'est en 1858 que le marché Champlain est aménagé. Son établissement avait été favorisé par l'ouverture du nouveau terminus fluvial du chemin de fer du Grand Tronc qui desservait les passagers vers la gare de Lévis. Ce marché occupait le site actuel des édifices du Groupe Desgagnés et de la Société des traversiers du Québec.

La halle est érigée entre 1858 et 1860 selon les plans de l'architecte J.P.M. Lecourt. Les pierres de sa façade monumentale, surmontée d'un fronton et ornée de quatre colonnes, provenaient du parlement du parc Montmorency incendié en 1854. On y retrouvait des marchands de fruits et légumes, mais également beaucoup de bouchers.

Alors que les étals des premiers se trouvaient à l'extérieur du bâtiment, ceux des bouchers étaient à l'intérieur. Les jours de marché, c'était l'affluence autour des étals des cultivateurs venus vendre leurs produits. La halle est démolie en 1910 pour permettre la construction de la gare de train du National Transcontinental. Cette gare ne sera finalement jamais construite.

8) Le marché Montcalm

Photo BAnQ, collection initiale, P600,S6,D1,P214

Le marché Montcalm (aujourd'hui place D'Youville) est ouvert en 1877 à la suite du déménagement du marché de la haute-ville qui était situé, jusque-là, face à la cathédrale Notre-Dame de Québec. Des lors, on y construit une halle selon les plans de l'architecte et arpenteur Paul Cousin. Néanmoins, les marchands de passage s'installaient à l'extérieur et des kiosques et des auvents leur permettaient de se mettre à l'abri de la pluie ou du soleil.

Au début des années 1920, c'est leurs voitures qui leur servaient d'étals. Souvent, ils ne prenaient même pas la peine de dételer leurs chevaux. On démolit la halle en 1931 pour faire place au Palais Montcalm. Au fil du temps, on a vu sur la façade de la halle la publicité du marchand Michael Hogan chez qui on pouvait se procurer des fruits, des légumes, des huîtres et des volailles. Il aura ses étals à cet endroit de la construction à la démolition du bâtiment. Un acteur incontournable de la halle du marché Montcalm.

9) Le marché Saint-Pierre

Photo BAnQ fonds Philippe Gingras, P585,D15,P2

Le marché Saint-Pierre a été inauguré en 1888 dans la municipalité de Saint-Sauveur. Il se trouvait à l’emplacement de l’actuel parc Durocher, sur la rue Saint-Vallier Ouest. On y construit alors une halle, soit un édifice de trois étages. Le marché est nommé ainsi en hommage à Pierre Boisseau, important acteur du développement de ce qui s’appelait à l’époque «Boisseauville».

Dans les années 1910, le marché sera un peu moins achalandé, concurrencé par le marché Saint-Roch. En plus du marché, cette place publique servait souvent de lieu de rassemblement et d’activités populaires, notamment à la Saint-Jean-Baptiste et au Carnaval. En 1945, les halles sont détruites par les flammes. Cinq ans plus tard, on construit le centre Durocher, aujourd'hui également disparu.

10) Le marché Saint-Roch

Photo BANQ, Paul Carpentier, E6,S7,SS1,P20365

Le 30 décembre 1910, la Ville de Québec achetait un terrain de la fabrique de la paroisse Saint-Roch pour y installer un nouveau marché, le marché Saint-Roch. Il était situé au bas de la rue de la Couronne, en bordure de la rivière Saint-Charles, à l'arrière de l'Hospice Saint-Charles, l'ancien hôpital de la Marine. On y retrouve aujourd'hui la rue du Chalutier.

Il allait prendre le relais du marché Champlain et de la petite halle du marché Jacques-Cartier située un peu plus au sud. Ce marché n'aura jamais de halle. Les marchands s'installaient à l'abri d'auvents permanents. Il sera en opération jusqu'en 1977, au moment où s'amorce une série de déménagements qui le conduiront à la Gare du Palais, puis au Parc Victoria. Il est finalement remplacé en 1987 par le marché du Vieux-Port, lui-même sacrifié en 2019 au profit du Grand Marché d'ExpoCité.

Un texte de Jean-François Caron, historien, Société historique de Québec

