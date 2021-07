Plusieurs mariages reportés à l’été 2022

Des planificatrices de mariage affichent déjà complet pour l’été 2022, alors que la grande majorité des couples qui devaient officialiser leur union durant la pandémie ont, une fois de plus, décidé de reporter leur projet à l’an prochain.

« Je ne peux plus prendre de nouveaux clients pour 2022 et je suis déjà en train de booker 2023 », prévient Maude Croteau, propriétaire de Célébrations Cendrillon et organisatrice de mariages depuis 12 ans sur la Rive-Sud.

Une trentaine de ses clients avaient prévu se marier en grande pompe cet été, après avoir dû repousser la date de leurs noces l’an dernier à cause de la pandémie.

Finalement, ceux qui se diront oui cet été se comptent sur les doigts d’une main, la plupart des couples ayant préféré déplacer une fois de plus la date de leur union à l’été prochain.

« Ils espèrent qu’il n’y aura plus de consignes sanitaires. Il y a des gens qui ont payé 50 000 $ pour leur mariage, alors ils ne veulent pas faire de compromis », observe Mme Croteau.

Trois années en une

Même son de cloche du côté de la planificatrice Maryse Noël, qui doit s’occuper non seulement les fiancés qui devaient se marier l’an dernier, mais aussi de nouveaux clients.

« En 2022, il va falloir rattraper trois années en une », appréhende déjà la propriétaire de Maryse Création, qui en profite pour donner quelques conseils.

« Ceux qui veulent à tout prix se marier à l’été 2022, peut-être penser faire ça un vendredi ou un dimanche, car les salles sont déjà en train de se remplir pour les samedis », glisse-t-elle en espérant un allègement des mesures sanitaires pour l’automne.

Cela permettrait au moins la tenue de noces de grande envergure en septembre ou en octobre 2021, afin de rattraper un peu le retard accumulé durant la pandémie.

Pour l’heure, le nombre d’invités autorisés à une célébration, à l’église par exemple, est plafonné à 250.

Pour la réception qui suit, ce chiffre descend à 25 personnes à l’intérieur, 50 si la soirée se déroule à l’extérieur.

« Ça redécolle, mais très, très lentement. Je dirais qu’on est environ au quart de notre fréquentation d’avant pandémie », note Ariane Carle, propriétaire de la boutique de robes sur mesure du même nom, qui ne s’attend pas à une vraie reprise avant 2022.

Mme Carle assure qu’elle sera alors prête pour répondre à la demande, mais ce n’est pas le cas de bien des personnes qui gravitent autour de l’industrie du mariage.

« Il y a des fournisseurs dont je n’ai plus de nouvelles. Il y a des DJ, des musiciens qui ont complètement changé de domaine pendant la pandémie », note la planificatrice Brigitte Gravel, entrevoyant un véritable casse-tête logistique pour l’été prochain.