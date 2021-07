Pour les vrais mordus

Il y a de ces jeux qui traversent les époques ou encore réinventent des segments qui existaient déjà et qui avaient besoin d’un coup de barre. C’est un peu ce que les Aventuriers du rail ont fait depuis leur sortie, en 2004.

Cette création d’Alan R. Moon repose sur un système de jeu très simple qui est une véritable porte d’entrée vers le jeu familial.

C’est peut-être ce qui explique son succès retentissant de par le monde puisque le jeu est désormais décliné en une vingtaine de versions différentes.

Mais la version originale a établi la marche à suivre pour les autres en remportant le prestigieux Spiel des Jahres, soit le prix du Jeu de l’année en Allemagne, qui est une mesure étalon dans le domaine.

Variantes

Il y a donc une tonne de variantes à ce jeu dans lequel il faut créer un réseau ferroviaire.

Pour ce faire, il faut d’abord avoir en main des cartes secrètes qui représentent des routes, des villes à relier au moyen de petits wagons de train.

Il faut ensuite piocher des cartes de wagons qui correspondent aux couleurs des routes qui se trouvent entre les deux villes à relier. Plus la distance sera longue, plus on fera de points, autant lorsqu’on pose les wagons que lorsqu’on complète une liaison.

Mais ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît puisqu’un autre joueur peut aussi devoir passer par le même endroit et faire un segment de route avant vous pour ainsi vous forcer à faire un détour parce que les routes sont à usage unique et ne sont pas partagées.

Règles simples

À travers toutes ses incarnations, le jeu a conservé ses règles de base, ce qui le rend accessible à un très large public. On peut y jouer autant avec des enfants qui commencent dans l’univers du jeu qu’avec des gens qui jouent très peu.

Sa grande force, c’est encore et toujours la simplicité de ses règles qui sont expliquées en moins de cinq minutes.

Au fil des diverses éditions, de nouvelles mécaniques se sont ajoutées, mais la base demeure toujours la même.

Et l’esthétique conserve toujours ce petit côté un peu vieillot qui cadre bien avec la thématique des trains du tournant du siècle dernier.

Photo courtoisie

Grosse édition

C’est ce qui nous emmène à l’édition 15e anniversaire des Aventuriers du rail Europe.

Il s’agit d’une superbe grosse boîte qui contient un plateau énorme. Aussi bien vous le dire tout de suite, vous ne l’apporterez pas en camping pour jouer sur une table de pique-nique.

On a remplacé les petits wagons identiques, outre les couleurs différentes pour chaque joueur. En effet, chaque joueur dispose d’un petit écrin de métal dans lequel se trouvent ses wagons à sa couleur et qui sont différents en style de ceux des autres.

Qui plus est, les cartes sont plus grandes et redessinées. Il y a un gros travail d’édition qui a été fait afin de rendre le produit très attrayant et unique.

Pour collectionneurs

On l’a mentionné, il y a de nombreuses versions des Aventuriers du rail, dont certaines s’adressent à un plus petit nombre de joueurs. D’autres, comme New York ou Londres, vont permettre des parties rapides sur un plateau plus compact.

Mais à moins d’être collectionneur, il n’y a pas de raison d’avoir toutes les versions. On peut s’en tenir à la version originale et à celles qui ajoutent des mécaniques comme les ports d’Autour du monde.

Cette édition 15e anniversaire des Aventuriers du rail Europe s’adresse d’abord aux collectionneurs de par son prix, mais aussi en raison de son matériel plus luxueux et soigné.

Les vrais mordus vont certainement vouloir avoir cette grosse boîte dans leur ludothèque puisque c’est un magnifique objet et parce qu’ils vont adorer sortir ces petits wagons tous différents d’une couleur à l’autre.

Une grande part du plaisir des jeux de société, c’est de manipuler le matériel et, à ce titre, cette édition anniversaire atteint la cible en plein cœur.

Et la version Europe diffère un peu de l’édition originale en ce qu’elle introduit des tunnels, qui modifient un peu l’expérience de jeu.

Les aventuriers du rail Europe 15e anniversaire

Photo courtoisie