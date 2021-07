Pourquoi les urgences débordent-elles?

Les urgences débordent depuis quelques jours dans plusieurs hôpitaux du Québec malgré les cas de COVID-19 qui continuent de baisser. La pénurie de personnel, alors que les vacances sont commencées pour plusieurs, est une des causes.

Dans les Laurentides, la capacité d'accueil est à 61% dans les hôpitaux, et la situation est semblable dans Lanaudière.

À Montréal, plusieurs hôpitaux s'en tirent bien mais on dépasse la capacité maximale à l’Hôpital général du Lakeshore, à l’Hôpital Royal Victoria et l’Hôpital Général de Montréal.

Même son de cloche pour l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, où on a dépassé un taux d'occupation de 125%. On demande aux gens d'y éviter l'urgence, tout comme à l’Hôpital Santa Cabrini, où un bris d’équipement cause un ralentissement de service.

«Depuis 10 à 14 jours, les rotations de vacances d’été ont commencé. Le personnel est très fatigué, il faut leur donner un peu de temps de vacances et ça coupe des lits», explique Dr Gilbert Boucher, président de L’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec.

«Chaque hôpital va perdre un certain nombre de lits à cause des vacances, et c’est sûr que ça fait engorger les urgences», dit-il. «ll y a deux problématiques; l’engorgement des urgences et des lits et les gens qui ont besoin d’admission. Les salles d’attente vont être pleines, parce que quand on manque de personnel, c’est malheureusement les plus petits cas qui attendent plus longtemps.»

Dr Boucher invite les gens à aller aux urgences seulement si c’est un problème grave.

«Si vous avez quelque chose de mineur, vaut mieux ne pas se présenter là, justement pour permettre au personnel de souffler et de s’occuper de ceux qui ont vraiment besoin de soins.»