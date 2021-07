Saskatchewan: des évêques organisent une collecte de fonds pour les survivants des pensionnats

Cinq membres du clergé de la Saskatchewan souhaitent récolter des fonds pour les survivants des pensionnats autochtones, au moment même où les appels commencent à s’intensifier pour réclamer des excuses du pape François après les récentes découvertes de sépultures au Canada.

Les évêques de la province ont notamment reconnu dans une lettre transmise samedi que «les diocèses et les organisations de l’Église catholique, ainsi que d’autres institutions, étaient complices» du système des pensionnats autochtones.

«Nous avons entendu la forte demande, de la part d’autochtones et de non-autochtones de différents milieux, de lancer une nouvelle campagne de collecte de fonds pour soutenir les survivants et nous engager plus profondément dans notre réponse au processus de vérité et de réconciliation», ont-ils déclaré.

Des consultations sont organisées depuis la semaine passée pour déterminer la forme de cette initiative, qui pourrait être un soutien à des projets locaux de la Fraternité des Indiens du Canada ou aux appels de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

«Pour maximiser l’efficacité d’un tel effort, il est important de bien planifier et de coordonner les efforts des divers participants potentiels, et surtout de consulter les partenaires du dialogue autochtone, notamment les survivants, les aînés, les gardiens du savoir et les chefs», ont précisé les évêques, ajoutant qu’un plan devrait être annoncé prochainement.

Près de 25 millions $ réclamés à l’Église catholique

La Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN), qui représente 74 Premières Nations de la Saskatchewan, a renouvelé dimanche son souhait de recevoir des excuses du pape François pour le rôle de l’Église dans les pensionnats autochtones.

«Les survivants des pensionnats autochtones méritent des excuses du pape François et une compensation pour tous les préjudices extrêmes subis dans ces institutions tortueuses», a soutenu le Chef de la FSIN, Bobby Cameron.

L’organisation a également réclamé une indemnisation pour les survivants de ce système.

«La FSIN demande à l’Église catholique romaine de donner suite aux promesses faites aux survivants des pensionnats des Premières Nations de verser 25 millions de dollars en compensation des préjudices et des crimes historiques commis à leur encontre par leur église, leurs prêtres, leurs religieuses et leur clergé», est-il possible de lire dans la déclaration adressée dimanche.

«Nos enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux nous parlent maintenant ; ils crient “ils nous ont trouvés” et nous ne nous arrêterons pas tant qu’ils n’auront pas reçu la justice qu’ils attendent depuis des décennies», a insisté le Chef Cameron.

Rappelons qu’une délégation des Premières Nations, des Métis et des Innus devrait rencontrer le souverain pontife à ce sujet en décembre prochain.