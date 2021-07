Une première femme élue à la tête de Kahnawake

Une femme a été élue pour la toute première fois, samedi, à la tête du conseil de bande de Kahnawake.

Après avoir passé 12 ans au sein du conseil de bande, Kahsennenhawe Sky-Deer a marqué l’histoire de la communauté mohawk implantée au sud de Montréal en devenant la première grande cheffe de Kahnawake.

Mme Sky-Deer, 41 ans, a reçu 573 votes en sa faveur, éclipsant sa plus proche adversaire, Gina Deer, qui en a reçu 368. Cinq candidats se présentaient au poste de grand chef.

«Je ne suis pas quelqu’un qui se retrouve habituellement sans mots. Je ne sais même pas quel mot utiliser. Est-ce heureuse? Est-ce enchantée? Est-ce exaltée? Je suis honorée. Honorée que les gens de la communauté qui sont venus voter aient choisi ma vision et ma plateforme», a confié la nouvelle grande cheffe à la station de radio locale K103,7, dans les heures suivant son élection.

Confiance et tradition

La semaine dernière, Kahsennenhawe Sky-Deer avait déploré, dans une baladodiffusion relayée par le journal «Iorì:Wase», qu’à son avis, le Conseil de bande de Kahnawake était «très déconnecté» des problèmes de la communauté.

«Je ne veux pas me réconcilier avec le Canada, je veux me réconcilier avec mes propres gens, dans ma propre cour, afin que nous puissions nous rassembler, examiner les problèmes qui nous font face et décider comment on va les résoudre», avait-elle affirmé en entrevue en vue de l’élection.

«Je veux que nous retrouvions notre langue, notre culture, notre identité. Que nous soyons forts à nouveau, comme communauté et comme nation [...]. C’est le moment pour un nouveau commencement», avait ajouté Mme Sky-Deer, toujours dans l'entrevue du «Iorì:Wase».

Cette dernière a évoqué divers problèmes plombant Kahnawake, comme le manque d’habitation et en matière de gouvernance, mais aussi de diversification économique. Elle a aussi noté que les Premières Nations sont présentement en position de force, dans la foulée de la découverte de centaines de tombes sur des sites de pensionnats autochtones, pour réclamer plus de fonds en vue de renforcer leur culture.