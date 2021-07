YANEV, Iavor



À l'Hôtel Dieu de Lévis, le 29 juin 2021, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Iavor Yanev, ingénieur, époux de madame Vessela Miltcheva. Il était le fils de dame Ivanka Yaneva et de feu monsieur Zdravko. Natif de Sofia en Bulgarie, il demeurait à Lévis.le mardi 6 juillet de 13h à 15h.Outre sa mère Ivanka et son épouse Vessela, il laisse aussi dans le deuil sa famille de Bulgarie et de nombreux amis. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, plus particulièrement le docteur Trottier, pour les bons soins prodigués.