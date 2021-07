LECOURS, Guy



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 18 juin 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Guy Lecours, époux de madame Audette Vallières, fils de feu Lucien Lecours et de feu Lauretta DeRoy. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Guy Jr (Chantale Bélanger) et Sébastien; ses petits-enfants : Marc-Olivier et Marie-Pierre Lecours; ses frères et sa soeur : Roland (Suzanne Péloquin), André (Micheline Jenkins), Bertrand (Denise Côté), Jean (Solange Nadeau) et Lyse (Gilles Côté); son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Vallières : Paul-André (Monya Pelchat), Diane, Lucille (Réjean Charron) et Lucie (Douglas Rogers); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Merci à tout le personnel et aux bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Nous apprécierions grandement que vos témoignages de sympathie se traduisent, non pas par un envoi de fleurs, mais par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/.Toutefois, il est désormais permis de venir offrir vos condoléances à la famille le dimanche 11 juillet de 13h à 15h45 au