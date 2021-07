«Chambres en ville», toujours un reflet de la société

Chambres en ville, c’était bien plus que la relation tumultueuse entre Pete et Lola. L’auteure Sylvie Payette abordait dans sa première série solo des thèmes comme l’écologie et les agressions envers les femmes. Des sujets encore brûlants d’actualité...

Sylvie Payette possède bien sûr les coffrets DVD de Chambres en ville, mais elle jette aussi un œil aux rediffusions hebdomadaires de son téléroman à Unis TV. Et elle trouve parfois «décourageant» de constater à quel point, à certains égards, la société n’a que trop peu évolué en 30 ans.

Seulement dans les deux premières saisons, on a vu le personnage de Josiane (Marcia Pilote) partir en croisade pour un plus grand respect de l’environnement au cégep, et les filles de la pension de Louise (Louise Deschâtelets) s’indigner des comportements toxiques de leurs vis-à-vis masculins après à une agression subie par Chloé (Caroline St-Onge). Et ce, dans des scènes tournées, à l’origine, au début des années 1990. C’était donc bien avant le mouvement #MoiAussi et l’interdiction prochaine de la vente de véhicules à essence au Canada, décrétée il y a quelques jours à peine...

«Ça me fait rire, mais ce n’est pas drôle du tout, observe Sylvie Payette. C’est fou comme ça n’a pas évolué! Je ne sais pas si c’est moi qui étais avant mon temps, ou si c’est nous qui avons stagné. À l’époque, je faisais beaucoup de recherches pour trouver des mouvements et des tendances qui commençaient. Je suis toujours surprise de me dire que c’est toujours d’actualité, mais ça me laisse une grande fierté, à moi, de savoir qu’on a abordé ces sujets avec Chambres en ville.»

Un peu d’espoir

Sylvie Payette avait 30 ans et avait aiguisé sa plume en coécrivant avec sa mère, Lise Payette, des fictions-cultes comme «La bonne aventure» et Des dames de cœur, quand elle a eu envie de voler de ses propres ailes et de traiter d’enjeux plus près de sa génération.

Lasse de voir la jeunesse dépeinte sans rêves, sans buts et sans avenir dans tout ce qu’elle regardait à la télévision, elle a eu envie de créer un univers où le début de la vingtaine ne rimait pas nécessairement avec alcool, déchéance et prostitution.

On connaît la suite: son histoire de cégépiens aux quotidiens torturés s’est étalée sur sept saisons (de 1989 à 1996) à TVA, la dernière raflant des cotes d’écoute de 2,8 ou 2,9 millions de téléspectateurs. Elle a marqué la culture populaire d’ici et laissé en héritage des expressions («Shit, Lola!»), le souvenir d’intrigues marquantes (les amours de Pete et Lola, la mort de Caroline, etc), en plus d’avoir lancé nombre de carrières (Anne Dorval, Francis Reddy, Gregory Charles, Patricia Paquin, Lucie Laurier, Isabelle Cyr, Marie-Josée Croze, Jasmin Roy et plusieurs autres).

«J’avais envie que les adultes comprennent les jeunes, qu’ils réalisent que c’était une génération très sensible aux rapports entre êtres humains et avec la nature, explique Sylvie Payette. Quand j’avais proposé le projet, j’avais dit que je voulais qu’on parle de tous les jeunes qui ne feront jamais la première page du Journal de Montréal. De tous ceux qui vont prendre de la drogue une fois ou deux, mais qui ne tomberont pas dans la catastrophe. J’ai reçu beaucoup de courrier de grands-parents, qui m’ont écrit par la suite qu’ils comprenaient enfin leurs petits-enfants...»

Scène et télé

Sylvie Payette sourit en repensant aux budgets «incroyablement petits» et aux trésors d’imagination déployés tant par les comédiens que par les réalisateurs pour mener à bien les épisodes de Chambres en ville.

«On a fait ce qu’on pouvait avec ce qu’on avait, et aujourd’hui, je constate qu’on a créé une série qui a marqué son époque, et on peut en être fiers. Il n’y a pas une journée où on ne me parle pas de Chambres en ville ou des Dames de cœur.»

Toujours attachée au petit monde de Chambres en ville, Sylvie Payette projette de l’amener sur scène dans une comédie musicale et de le faire revivre à la télévision dans une version actualisée.

Unis TV rediffuse cet été la première saison de Chambres en ville en semaine, à raison de deux épisodes à la fois, à 5 h, 9 h 30 et 16 h. On peut aussi revoir les deux premières saisons en entier au tv5unis.ca/chambres-en-ville.