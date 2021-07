Cloués au sol depuis plus d'un an, les avions de Porter reprennent l’air

Après plus d’un an cloué au sol, pandémie oblige, les avions de Porter Airlines reprendront finalement l’air à compter du 8 septembre.

«C'est le moment que les membres de notre équipe, les passagers et les collectivités que nous desservons attendaient», s’est réjoui le président-directeur général de Porter Airlines, Michael Deluce, dans un communiqué publié lundi.

Dans un premier temps, Porter va réactiver trois liaisons le 8 septembre, incluant ses six vols quotidiens entre Montréal et Toronto. D’autres destinations, incluant Québec-Toronto et Montréal-Halifax, s’ajouteront aussi le 13 septembre.

Les villes de Boston, Chicago, New York et Washington s’ajouteront aux destinations possibles à partir de Toronto dès le 17 septembre, au fur et à mesure que le service reviendra à la normale chez Porter.

Ce retour en service du transporteur basé à Toronto permettra le rappel d’environ 500 employés, un nombre qui augmentera progressivement dans les semaines et les mois suivants.

«Être cloué au sol pendant plus d'un an a été incroyablement difficile pour toutes les personnes concernées. [...] Bien que la décision de suspendre notre service ait été la décision d'affaires la plus difficile que nous ayons prise, l'annonce de la reprise des vols est la première étape d'un processus de rétablissement qui comprend le rappel de centaines de membres de l'équipe et le retour des passagers», a fait valoir M. Deluce.

