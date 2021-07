COVID-19: des proches de détenus veulent une reprise des visites

Alors que le Québec est revenu au vert, les visites des proches en prison sont toujours interdites, au grand dam des proches des détenus.

La directrice générale adjointe du Réseau correctionnel de l’Est-du-Québec, Marlène Langlois, a précisé qu’il n’y a toujours pas de date de reprise. «On est en discussion pour ajuster notre reprise avec la santé publique», a-t-elle affirmé.

Une mesure sanitaire qui a des conséquences pour Cindy Savard qui a de la difficulté de rejoindre son conjoint à l’établissement de détention de Québec :

«J'essaie d’appeler pour des visites virtuelles entre 700 et 1000 fois par semaine, du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 16 h 30. Je suis sur mon téléphone, les deux téléphones. Ma belle-mère aussi essaie d’appeler. On est incapable d'avoir des visites virtuelles», a raconté celle qui dit avoir réussi à prendre cinq rendez-vous de Visio Visite, dont deux qui ont été annulées.

Pour limiter la propagation de la COVID-19, le centre de détention a mis en place ce système de rencontres à l'aide d'écran.

«On utilise ces appareils-là pour que le détenu puisse communiquer avec sa famille a même les lieux. Ça, on souhaite le garder aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas à des visites en présence, mais c'est pratique pour des détenus qui sont loin de leur famille», a souligné Marlène Langlois.

Pour Cindy Savard, cette solution est problématique puisqu’il est difficile pour elle de rejoindre son amoureux. Elle parle de son conjoint comme d’un homme actuellement en détresse

«Il n'est pas bien, il souffre énormément. Au début, il s'entraînait, il essayait de se divertir, il m'écrivait vraiment beaucoup, il lisait mes lettres, j'ai envoyé énormément de lettres. Là, il ne lit plus mes lettres, il ne sort plus du lit, il ne s'entraîne plus, il ne fait plus rien», a-t-elle assuré.

Pourtant, un filet de protection sociale, avec des équipes qui font des suivis psychologiques et les visites d’aumônier, a été mis en place pour les prisonniers, qui sont d’ailleurs rencontrés dès leur admission dans un établissement.

«Chaque personne qui est admise en Centre de détention fait l'objet d'un dépistage systématique au niveau du suicide», a plaidé Mme Langlois.

Autres mesures COVID toujours en vigueur, les nouveaux détenus doivent être isolés 14 jours à leur arrivée. Si la personne développe des symptômes, elle est transférée en zone tiède et si elle teste positive, en zone chaude.

«On présume qu’il (l’isolement) a eu des impacts parce que c'est 14 jours en cellule, mais on a pris des mesures pour diminuer cet impact-là ».

Depuis le début de la pandémie, trois éclosions ont été rapportées au Centre de détention de Québec; une quinzaine de membres du personnel et 30 personnes incarcérées ont été infectés.