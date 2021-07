COVID-19: moins de 400 cas au pays dans les dernières 24 heures

Signe que la pandémie ou du moins sa troisième vague tire vraisemblablement à sa fin, le Canada était en voie, lundi, d’ajouter moins de 400 cas de COVID-19 à son bilan quotidien, d’un océan à l’autre.

En excluant la Colombie-Britannique, qui n’avait pas encore dévoilé son bilan, à 18 h, les neuf autres provinces ont annoncé, lundi, avoir répertorié ensemble 343 cas au cours des dernières 24 heures, ainsi que cinq décès.

Ces données rappellent tout le chemin parcouru depuis les pires moments de la troisième vague alors que la majorité des provinces du centre et des Prairies dépassaient allègrement ces chiffres quotidiennement, à elles seules.

Le Québec, notamment, a fait état de seulement 49 cas dans les dernières 24 heures, un nombre qui grimpe à 176 en tenant compte du rattrapage de la fin de semaine. Un seul décès a aussi été noté dans les trois derniers jours.

L’Ontario, avec 170 cas et un décès, continue de son côté, à dominer les provinces en nombres absolus, tandis que le Manitoba, avec 65 contaminations et 1 décès, demeure la province la plus touchée au Canada par habitant, comme pendant la majeure partie de la troisième vague.

L’Alberta (44 cas, 2 morts) et la Saskatchewan (20 cas) continuent aussi à améliorer leurs chiffres.

Dans l’Est, Terre-Neuve-et-Labrador a surpris en dévoilant 13 nouveaux cas, mais 12 d’entre eux concernent l’équipage d’un navire amarré dans la province. Seulement deux infections ont été dénombrées dans le reste de la région atlantique.

LA SITUATION AU CANADA:

Ontario: 545 973 cas (9214 décès)

Québec: 375 195 cas (11 218 décès)

Alberta: 232 236 cas (2303 décès)

Colombie-Britannique: 147 705 cas (1756 décès)

Manitoba: 56 482 cas (1151 décès)

Saskatchewan: 48 978 cas (568 décès)

Nouvelle-Écosse: 5854 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2338 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1400 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 207 cas

Yukon: 388 cas (5 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 417 554 (26 365 décès)