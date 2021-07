Denis Shapovalov poursuit sa route à Wimbledon

Le Canadien Denis Shapovalov a accédé aux quarts de finale du tournoi de Wimbledon assez aisément, lundi à Londres, en prenant la mesure de l’Espagnol Roberto Bautista-Agut en trois manches de 6-1, 6-3 et 7-5.

Le vainqueur a profité de son service pour faire très mal à la 10e raquette mondiale. Il a en effet claqué 16 as et remporté 78 % des échanges avec sa première balle de service. Il a par ailleurs sauvé 10 des 12 balles de bris que s’était données Bautista-Agut.

AFP

Douzième au classement de l’ATP, Shapovalov a également été plus tranchant lorsqu’il pouvait briser son adversaire, comme en font foi ses sept bris en 13 occasions.

En quart, «Shapo» affrontera un adversaire bien plus épuisé que lui. En effet, il a maintenant rendez-vous avec le Russe Karen Kachanov (25e), qui a vaincu plus tôt l’Américain Sebastian Korda (50e) en cinq manches de 3-6, 6-4, 6-3, 5-7 et 10-8 au terme d’un match qui a duré 3 h 52 min.

Le Canadien a remporté le seul duel entre les deux hommes jusqu’ici, lors de la demi-finale de la Coupe Davis en 2019.