Euro: entre vieux rivaux

On va revivre une des plus belles rivalités au soccer lors de la première demi-finale de l’Euro, qui opposera l’Espagne à l’Italie au stade Wembley de Londres mardi après-midi.

Il s’agit d’un quatrième affrontement en quatre Euros pour ces deux pays. Les Italiens avaient eu le dessus lors des huitièmes de finale en 2016.

Ils brisaient alors un cycle victorieux espagnol. La Roja avait battu la Squadra Azzurra en quart de finale en 2008 et en finale en 2012.

Ce duel est donc très intéressant, car on n’attendait peut-être pas nécessairement l’Espagne en demi- finale, alors que la présence de l’Italie était attendue par plusieurs, avant même le début du tournoi.

L’Italie a gagné chacun de ses cinq premiers duels depuis le début de la compétition et n’a accordé que deux buts, alors qu’elle en a marqué 11.

Les Espagnols vont se frotter à une machine défensive bien rodée et c’est normal, l’Italie ayant toujours été reconnue pour la qualité de son jeu défensif.

En prime, les Italiens ont retrouvé leur capitaine et leader, l’arrière Giorgio Chiellini, lors du quart de finale contre la Belgique. Le vieux routier est l’élément stabilisateur de la brigade défensive italienne.

On comprend mieux pourquoi la sélection italienne visera une 33e partie sans revers.

Attaque variée

Mais l’attaque italienne n’est pas à prendre à la légère avec une production d’un peu plus de deux buts par match en moyenne.

Il n’y a peut-être pas de candidat pour la course au soulier doré avec la Squadra Azzurra, mais il y a en revanche une belle variété d’armes sous la main de Roberto Mancini.

Quatre joueurs ont inscrit deux buts chacun, soit Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Manuel Locatelli et Matteo Pessina.

Deux autres joueurs ont aussi touché la cible. On a donc six marqueurs différents, ce qui devrait suffire à mettre l’Espagne sur les talons.

En montée

Pour ce qui est de l’Espagne, elle est elle aussi toujours invaincue, mais a connu un début de tournoi décevant avec deux verdicts nuls dans un groupe qui n’était pas le plus fort.

Elle n’a pas été tellement plus rassurante depuis le début de la phase éliminatoire avec deux victoires qui ont nécessité la prolongation, dont celle contre la Suisse en quart de finale, qui s’est rendue aux tirs au but.

Les Espagnols ont pris l’avant contre la Croatie et contre la Suisse et se sont fait remonter chaque fois. La même chose s’est produite contre la Pologne en phase de groupe.

Bref, les Espagnols ont tendance à jouer avec le feu et ont surtout du mal à tenir une avance et à la défendre, et ils pourraient le payer cher contre l’Italie.

Des déceptions

Il y a des déceptions chez les Espagnols. C’est le cas notamment de Gerard Moreno, qui n’a pas encore trouvé le fond du filet.

On peut aussi soulever un certain questionnement sur Alvaro Morata, qui n’a pas encore offert une performance complète, bien qu’il ait deux buts.

Il faudra surveiller le gardien Unai Simon, très bon contre la Suisse, surtout dans les tirs au but, mais inconstant face à la Croatie au tour précédent.

Et la défense espagnole est moins solide que celle de l’Italie, ce qui pourrait changer la donne dans ce match.