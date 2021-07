Golf: un champion défendant soulagé au Duc de Kent

Aucun golfeur amateur n’a réussi à remporter le prestigieux tournoi de façon consécutive depuis plus d’une décennie.

Christophe Sylvain l’avoue bien humblement, il a ressenti de la pression en prenant le départ en matinée avec le titre de champion du tournoi qui récompense le meilleur golfeur amateur de la province. Après un début de ronde difficile, le golfeur du club de golf Lorette a retrouvé ses repères au bon moment pour terminer avec une ronde de 73 à quatre coups des meneurs Claude Pelletier (Donnacona) et William Duquette (Laval-Sur-le-Lac).

« Je ne connais personne qui veut mal paraître dans la vie. Tu ne veux pas jouer une ronde de 80 à ce tournoi. Je ne jouais pas du bon golf depuis un certain temps. Sans dire que j’étais stressé, j’ai ressenti de la pression en commençant. J’ai fait un double bogey au troisième trou, mais je me suis battu et j’ai fini avec des oiselets au 16e trou et au 18e trou pour me donner une chance demain. »

L’athlète de 31 ans a senti la pression tomber dès que sa balle a disparu dans la coupe du 18e trou. « J’ai vraiment 100 livres de moins sur les épaules. Je vais m’élancer sans retenue et je vais être plus agressif pour la suite des choses. »

Beau parcours

Le club de golf Royal Québec ne pouvait pas demander une plus belle journée pour mettre en valeur son terrain. Le parcours offrait un défi qui était fort loin d’une petite promenade pépère dans le parc.

« Il y avait juste assez de vent pour créer un certain souci et les verts étaient fermes et difficiles à gérer. Il faut vraiment que tu penses aux placements de tes approches sur ce terrain. Ça va être encore plus difficile demain [mardi] », termine Sylvain, en mentionnant qu’il est fier d’avoir démontré du caractère durant sa journée de travail.

Rien n’est joué

Le tournoi devrait garder un bon suspense jusqu’à la fin avec une bonne congestion en haut du classement. Des 141 golfeurs qui ont pris le départ, il y a encore 31 golfeurs qui se trouvent à quatre coups ou moins des meneurs, dont six joueurs qui sont seulement à un seul coup de se retrouver en tête.

Après une édition modifiée par la pandémie en 2020, les proches étaient nombreux à venir encourager leur favori pour le tournoi qui a retrouvé sa case horaire normale cette année.

Du nombre, on pouvait dénombrer les deux anciens entraîneurs du programme du Rouge et Or basketball, puisque Jacques Paiement est venu épier la performance de son fils Jacques Paiement Jr, qui représente le club de golf Royal Québec.