Homophobie: Mustafa Kizza regrette ses propos

Le défenseur du CF Montréal Mustafa Kizza s’est placé dans l’embarras en diffusant des propos homophobes sur ses réseaux sociaux, dimanche, déclarations pour lesquelles il a présenté ses excuses le lendemain.

La suite demeure nébuleuse et il faudra voir si des sanctions, comme une suspension, seront imposées à l’athlète concerné.

«Je veux m’excuser pour les commentaires regrettables que j’ai faits dimanche à propos de la communauté LGBTQ+, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Ce fut une mauvaise décision de ma part et j’en assume la pleine responsabilité. Je suis franchement désolé pour la douleur que cela a causée et j’apprendrai en m’éduquant mieux.»

«Le Club rappelle que nous ne tolérons aucune forme de discrimination ou de préjugé, et qu’à l’image de notre ville, nous sommes ouverts, a de son côté affirmé le CF Montréal sur Twitter. Nous acceptons ses excuses, mais il devra se soumettre à un programme de sensibilisation et d’éducation vis-à-vis la diversité sexuelle et l’homophobie. Nous sommes fiers de la grande diversité culturelle et sociale qui nous compose en tant que Club. C’est une richesse unique qui comporte parfois certains défis d’intégration et d’éducation, mais c’est notre devoir de les relever.»

Kizza a disputé huit matchs jusqu’ici, mais n’a pas été utilisé samedi dans le gain de 1 à 0 contre l’Inter Miami CF. Son équipe affrontera le New York City FC, mercredi, à Orlando.