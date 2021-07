Il tourne la page de leur voyage de rêve qui s’est transformé en cauchemar

Un Québécois qui a perdu son âme sœur dans un accident de la route au Tennessee, il y a trois ans, peut tourner la page depuis qu’il sait que le conducteur fautif sera surveillé pendant 10 ans.

De son domicile de Drummondville, Denis Grenier, 60 ans, a suivi en vidéoconférence la comparution au Tennessee du conducteur responsable de l’accident qui a fauché la vie de son amoureuse, Sylvie Corriveau, et de Logan Dean Insko. Les deux victimes ont péri sur l’Interstate (autoroute) 40, près de Memphis, le 28 avril 2018.

Le camionneur américain, Joshua Richardson, a plaidé coupable à deux chefs d'homicide commis au moyen d’un véhicule et à trois de voies de fait graves pour les blessures importantes causées à trois autres personnes lorsqu’il est entré en collision avec plusieurs véhicules après avoir omis de ralentir à temps.

PHOTO COURTOISIE

Le 25 juin dernier, il a écopé d’une peine de 10 ans à purger dans la communauté sous supervision étroite dans le cadre du programme Community corrections («services correctionnels communautaires»), qui prévoit des suivis serrés en matière de toxicomanie, de santé mentale et autres.

«Même s'il faisait 100 ans de prison, ça ne ramènerait pas Sylvie», nous a confié M. Grenier, rassuré par l’encadrement strict de l’accusé.

Cauchemar

Le jour du drame, les deux passionnés de photographie, qui s’étaient rencontrés quatre ans auparavant, revenaient au bercail après un road trip mémorable au cours duquel ils avaient pris plusieurs clichés en Floride et en Louisiane. Ces deux amoureux avaient terminé leur périple au Hard Rock Cafe de Memphis.

Mme Corriveau disait avoir vécu le plus beau voyage de sa vie quand leur Kia Soul, immobilisée à cause du trafic, s’est fait percuter de plein fouet par un camion qui n’a jamais ralenti.

PHOTO COURTOISIE: Denis Grenier

Ayant survécu à l’impact, M. Grenier s’inquiétait pour sa conjointe.

«Je lui répétais : ‘‘mon amour, mon amour’’ [...] mais les ambulanciers ont crié qu’elle avait cessé de respirer», a relaté l’homme, encore ému lorsque nous l’avons rencontré chez lui il y a quelques jours.

Retraite

Le Drummondvillois a été hospitalisé aux États-Unis, où il a subi une chirurgie pour deux vertèbres déplacées. À son retour au Québec, il a vécu une réadaptation d’un an.

Six mois après l’accident, il a conclu une entente à l'amiable avec l’employeur du conducteur, en guise de dédommagement. Le montant obtenu, qui reste confidentiel, lui a permis de prendre sa retraite. Depuis, M. Grenier est bien entouré. Il habite avec Krystabelle Corriveau-Dion, la fille de sa défunte femme. Il a refait sa vie avec une nouvelle compagne. Il entretient aussi un bon lien avec les familles éprouvées par la perte ou les blessures graves d'un des leurs.

Toutes les parties, dont les proches des victimes, s’étaient entendues sur la peine imposée au responsable de l’accident. Cette démarche a évité un procès qui aurait pu durer cinq ans à cause de la pandémie.

«Dès que les frontières seront rouvertes, j’irai à Memphis pour rencontrer les personnes qui ont survécu à cette tragédie», promet le sexagénaire.

Ce printemps, le père d’un blessé s’est rendu sur les lieux de l’accident, escorté par les policiers. En l’honneur des victimes, il a déposé des fleurs, dont des gerberas, à la demande de M. Grenier.

«Cétait les fleurs préférées de Sylvie», a-t-il souligné.