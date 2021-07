Incapable de faire garder ses jumeaux, une famille quitte la Côte-Nord

Le manque de place en garderies pousse de jeunes parents à quitter Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, alors que la Ville tente de freiner la décroissance de sa population.

En 2020, Josianne Dubé a appris qu’elle était enceinte de jumeaux. «C’était une belle surprise», a lancé la mère de famille et enseignante au Cégep de Baie-Comeau, qui a rapidement inscrit ses enfants à la Place 0-5 ans, le guichet d’accès unique de places en garderies implanté par le gouvernement du Québec.

Mais le couple n’a pas trouvé de places au cours des derniers mois et les recherches pour en obtenir une ont frappé un mur.

«Il n’y a pas de possibilités pour les places poupons dans la ville où je suis, a constaté celle qui va quitter la région. Ça a l’air intense à dire, mais on y a pensé. On y a réfléchi. On a essayé de tourner ça de toutes les façons, mais on revient toujours au fait qu’il n’y a pas de garderies.»

Ce qui manque à Josianne Dubé, ce sont surtout des places pour poupons, donc pour les enfants de moins de 18 mois. Trouver ce genre de place dans la Manicouagan revient à gagner à la loterie, selon la directrice du CPE Magimuse, Lucie Vaillancourt.

«Pour certains parents, qui, j’oserais dire, gagnent à la loterie, ils trouvent une place rapidement, mais pour d’autres, ça peut prendre deux ans, trois ans», a-t-elle ajouté.

En juin dernier, le gouvernement du Québec a investi 200 millions $ pour encourager l’ouverture de nouveaux CPE en milieux familiaux et soutenir ceux qui offrent déjà des places.

Mais pour Josianne Dubé et son conjoint, c’est trop peu, trop tard; leur maison est vendue et ils se préparent à quitter la région pour aller s’établir à Sherbrooke. C’est seulement après la transaction que le couple a trouvé une garderie à Baie-Comeau offrant des disponibilités, mais pas avant septembre 2022.