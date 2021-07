L’année Rachel Graton

De mémoire, Rachel Graton se souvient de 2017, année où elle a accouché de son petit garçon, comme de son année la plus occupée en carrière. Mais la période 2020-2021 suit de près, avec deux rôles de premier plan dans des séries d’envergure, et d’alléchants projets d’écriture et de réalisation qui se profilent à l’horizon.

La sympathique actrice incarne des personnages diamétralement opposés dans «Portrait-robot», thriller policier à dévorer dès maintenant intégralement sur Club illico, et «Un lien familial», adaptation télévisée du roman du même titre de Nadine Bismuth, drame de mœurs un brin cynique tournant autour de l’infidélité, qui aboutira sur ICI Tou.tv Extra à la fin de l’été.

«Portrait-robot»

Dans la première, elle devient Ève Garance, portraitiste judiciaire bipolaire, à l’instinct de feu, marquée par la perte d’un enfant, qui doit élucider des cas complexes d’agressions, de meurtres et autres crimes sordides, entourée d’une petite faune de collègues bigarrée (incarnés par Rémy Girard, Sophie Lorain et Adrien Belugou).

PHOTO COURTOISIE / YAN TURCOTTE

Les dessins minutieusement tracés par Ève Garance contribuent à résoudre les différentes histoires de la série, chaque fois personnifiées par des acteurs différents. Un Jean-François Pichette méconnaissable fait d’ailleurs une apparition remarquée dès le troisième épisode.

«Je voulais interpréter Ève de la façon la plus vraie possible, informe Rachel Graton en entrevue. J’ai fait beaucoup de lectures et de recherches, pour la comprendre de l’intérieur et ne pas trop jouer de stéréotypes. Je voulais lui apporter une singularité et faire en sorte qu’elle ne soit pas définie par son trouble, en mettant l’accent sur ses talents et sur ses sens, qui sont tellement développés. J’en ai fait un personnage hypersensible, quelqu’un d’attentif au moindre geste, qui remarque les moindres détails d’un environnement, d’une personne, d’un texte, d’une image...»

Précieux collaborateurs

Rachel Graton a tourné «Portrait-robot» d’août à novembre dernier, alors que les équipes de tournage étaient encore à apprivoiser les mesures sanitaires sur les plateaux. Puis, au printemps, elle a investi celui d’«Un lien familial», où elle s’est glissée dans la peau de Magalie, une designer de cuisine trompée par son conjoint... qui le trompe en retour. Une tout autre proposition.

«Quand j’ai lu le roman, j’ai été vraiment touchée par cette histoire. Je trouve qu’elle reflète beaucoup notre incapacité à communiquer. Je trouve qu’en général, on a cette tendance. Dans "Un lien familial", si les gens se disaient les choses, il n’y aurait pas d’histoire. Le niveau de jeu est très différent de celui de "Portrait robot". On est beaucoup plus dans une gymnastique de la pensée que dans une série policière pleine d’action. On est dans l’intériorité, toute l’action réside dans les choix des personnages.»

PHOTO COURTOISIE / YAN TURCOTTE

«Un lien familial» et «Portrait-robot» sont des productions d’ALSO, la compagnie de Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault, qui assument aussi respectivement la réalisation des deux œuvres. Rachel Graton avait aussi collaboré avec le couple de créateurs dans «Les invisibles», «Au secours de Béatrice» et «Nouvelle adresse». Encore aujourd’hui, c’est avec ALSO que Rachel travaille à adapter sa pièce de théâtre à succès «La nuit du 4 au 5» pour le cinéma. La jeune femme acquiesce vivement lorsqu’on lui demande si elle est reconnaissante envers le tandem.

«Ce sont des gens extrêmement importants dans ma carrière. J’ai rarement été aussi bien dirigée qu’avec Sophie. À force de travailler ensemble, on a développé un langage, on a un lien artistique établi. Ce sont des gens très travaillants, qui se remettent beaucoup en question. Sophie et Alexis m’ont appris énormément de choses. On a développé des projets d’écriture, ils m’ont donné des chances comme actrice... Ç’a été une rencontre charnière pour moi.»

Fière de son nom

Enfant de la balle, Rachel Graton porte fièrement son nom, celui de sa grand-tante, la regrettée Françoise Graton, de son oncle, Vincent Graton, et de ses parents aussi comédiens, Benoit Graton et Julie Poulin, tout en ayant su tracer son propre parcours.

«C’est un cadeau que la famille m’a fait. Mes proches ne m’ont pas menti sur le métier. Si on veut travailler ou écrire une pièce, personne va ne nous le demander. Il faut que ça vienne de soi et travailler pour. Je suis honorée d’être une Graton. La mémoire de Françoise perdure à travers les neveux, nièces et compagnie. Je me sens très liée à cette famille, et en même temps, j’ai appris à faire mon chemin toute seule», estime celle qui planche actuellement sur un court métrage qu’elle réalisera, avec Anne-Marie Cadieux et Béatrice Picard, portant sur l’amitié entre deux femmes d’âges différents.

«Je veux être libre dans ce métier. Je sais que rien n’est jamais acquis, et j’aime me définir à travers différents médiums. J’aime écrire, réaliser, je veux faire de la script-édition... En ce moment, je fais toutes ces choses-là et ça me rend vraiment heureuse!»

La série «Portrait-robot» est maintenant disponible sur Club illico. «Un lien familial» atterrira sur ICI Tou.tv Extra à la fin de l’été.