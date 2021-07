L’histoire huronne-wendate mise en valeur à Québec

Une exposition consacrée à la diplomatie avec les Premières Nations a été inaugurée lundi au lieu historique national des Forts-et-Château-Saint-Louis, sous la terrasse Dufferin.

Parcs Canada a travaillé de concert avec la Nation huronne-wendat pour mettre en valeur les relations diplomatiques que ces derniers ont entretenues avec les gouverneurs des régimes français et anglais. Le site des Forts-et-Château-Saint-Louis a été le siège du pouvoir des Français et des Anglais à Québec de 1620 à 1834.

«Nous tissons des alliances des temps modernes avec de véritables acteurs de changement», a souligné le Grand Chef de la Nation huronne-wendat, Rémy Vincent.

Photo Stevens LeBlanc

«On veut continuer d’avancer sur le chemin de la réconciliation, et on veut continuer de cheminer sur le chemin de l’affirmation des peuples autochtones. On désire faire le tout en bonne compagnie de la Nation huronne-wendat», a indiqué pour sa part Jean-Yves Duclos, président du Conseil du trésor et député de Québec.

L’inauguration s’est ouverte par un chant traditionnel et par la purification des lieux, avant de se conclure par un échange de cadeaux entre Parcs Canada et la Nation huronne-wendat.

200 ans d’histoire

L’exposition comprend six nouvelles stations qui viendront bonifier les installations déjà présentes. Les visiteurs pourront découvrir des personnages emblématiques en plus de la langue wendat, puisque certains mots ont été ajoutés sur les panneaux descriptifs ainsi que dans les guides audios.

Les instigateurs de l’exposition espèrent que les gens pourront ainsi mieux comprendre les différentes facettes de l’histoire du site et le rôle que les diplomates hurons-wendat ont joué dans l’histoire.

Tourisme Wendake, qui a participé à ce projet, espère pouvoir mettre en place un circuit touristique qui incitera les visiteurs à poursuivre leur apprentissage au-delà des Forts-et-Château-Saint-Louis, jusqu’à Wendake.