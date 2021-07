Loi sur la laïcité de l’État : un nouvel allié !

Le 20 avril 2021, la Cour supérieure du Québec validait la Loi sur la laïcité de l’État (Loi 21) à deux exceptions près : l’interdiction de port de signes religieux pour certains employés de l’école publique ne s’appliquerait pas à l’école publique de langue anglaise et l’obligation d’exercer ses fonctions à visage découvert, ne s’appliquerait pas aux députés de l’Assemblée nationale.

Alors voici que François Paradis, président de l’Assemblée nationale du Québec, vient de déposer une demande d’intervention, à titre conservatoire, auprès de la Cour d’appel du Québec. Pour lui, « le Jugement restreint la portée du privilège de l’Assemblée relatif à la gestion de ses affaires internes, affectant ainsi directement le pouvoir du Président de contrôler le déroulement des travaux de la Chambre sans ingérence indue de la part des branches exécutive et judiciaire de l’État ».

Il mentionne qu’il n’est pas intervenu plus tôt dans la contestation de la Loi 21, car le débat entourant cet aspect a été élargi « en cours de plaidoirie par le biais des questions du juge relativement à cette nouvelle possibilité ». Ce n’est que suite au jugement de la Cour supérieure et à l’appel du Procureur général du Québec sur ce point, qu’il a considéré important de faire valoir la portée véritable des privilèges parlementaires de la Chambre pour la résolution du litige. Il s’agit là d’un nouvel allié important pour la laïcité de l’État.

Intervenants

Les deux autres intervenants, à titre conservatoire, qui seront entendus en appel pour réviser les deux exceptions à la Loi 21 accordées par la Cour supérieure sont le Mouvement laïque québécois et Pour les droits des femmes du Québec. Ils arguent que le juge Blanchard a erré en droit en accordant une exception aux écoles publiques anglophones.

Le juge aurait dû conclure que les parents, les enfants et le personnel de ces écoles ont aussi droit à des enseignantes et des enseignants qui reflètent la neutralité religieuse de l’État et à des classes exemptes de prosélytisme religieux, actif ou passif, pour respecter la liberté de conscience de chacun. Ils contestent également le fait que le juge Blanchard n’ait pas pris en considération les témoignages des parents demandant protection pour leur liberté de conscience et celles de leurs enfants, ainsi que les rapports des experts Jacques Beauchemin, Georges-Auguste Legault et Yolande Geadah. S’il l’avait fait, son jugement concernant les écoles de la communauté anglophone aurait été différent, selon nous.

PDF Québec a aussi indiqué que le juge a omis de reconnaître que la liberté de religion n’est pas un droit absolu. Ce droit ne peut pas, par exemple, porter atteinte à l’égalité entre les femmes et les hommes, comme l’a démontré à plusieurs reprises le Conseil du statut de la femme depuis 2007. Les enfants fréquentant les écoles anglophones ont aussi droit à des classes exemptes de symboles sexistes véhiculés par les religions. De plus, en permettant que des députés puissent siéger à visage couvert, le juge a erré en droit en acceptant de facto le port du niqab dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. Le niqab est un symbole qui porte non seulement atteinte à l’égalité des femmes, mais aussi à leur dignité. Il s’agit là d’une atteinte aux droits humains que l’État ne peut admettre.

Arguments

Espérons que ces arguments seront entendus par la Cour d’appel. La protection de la liberté de conscience des parents et des enfants n’est pas tributaire de la langue parlée. De plus, pour assurer son rôle de représentant de sa circonscription à l’Assemblée nationale, une ou un député.e doit le faire à visage découvert, pas de façon anonyme.

En prenant position pour défendre l’indépendance de l’Assemblée nationale du Québec, son président soulève des questions constitutionnelles fondamentales touchant à la séparation des pouvoirs de l’État et à la compétence exclusive de l’Assemblée sur ses propres travaux. Il souligne ainsi un autre aspect où le juge de première instance a erré. Il en va du maintien d’une saine gestion des affaires de l’État québécois.

Par cette démarche, le président de l’Assemblée nationale se pose comme un nouvel allié de la Loi 21.

Claude Kamal Codsi et Marie-Claude Girard, Membres du Rassemblement pour la laïcité (RPL)