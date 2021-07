Paddleboard: un garçon de 13 ans sauvé in extremis au Lac-Saint-Jean

Un adolescent de 13 ans a frôlé la mort vendredi en chutant de son paddleboard sur le lac Saint-Jean, un accident qui soulève de nombreux enjeux de sécurité par rapport à ce sport nautique de plus en plus populaire.

«C’est sûr que la prochaine fois, il va falloir qu’il ait un sifflet sur sa veste de flottaison, parce que là, il criait, mais personne ne l’entendait», assure Marie-Ève Grenon, encore sous le choc après avoir perdu de vue son fils Jacob pendant deux heures et demie.

Son garçon et elle garderont un souvenir amer de leurs vacances au Lac-Saint-Jean, lors desquelles ils se sont initiés au paddleboard, un loisir qui consiste à rester debout sur une planche de surf et à se déplacer avec une pagaie.

Jacob a pris le truc assez vite, de sorte qu’il se sentait à l’aise de partir seul vendredi dernier, même si les vents dans le secteur de Saint-Gédéon n’avaient rien à voir avec ce qu’ils étaient en début de semaine.

«Je suis tombé et j’ai perdu ma pagaie. J’ai donc décidé de revenir en nageant à côté de mon paddle, mais c’était une mauvaise idée», raconte Jacob Thomas, qui était alors à 3-4 km au large, bien au-delà du périmètre où sa mère lui avait permis d’aller.

Alors que cette dernière était en train de mourir d’inquiétude, Jacob s’est mis à ressentir les effets de l’hypothermie.

«L’hypothermie affecte le cerveau. Je ne réfléchissais plus et j’ai décidé d’enlever ma veste et de la tirer dans le lac», se remémore avec certains trous de mémoire l’adolescent originaire de la Rive-Nord de Montréal.

Bons Samaritains

Jacob aurait donc très bien pu se noyer, mais il a finalement été retrouvé quasi-inconscient sur son surf en plein milieu du lac par deux pêcheurs du coin.

«Quand on l’a retrouvé, il avait les lèvres, les pieds et les mains bleus. Il était en hypothermie ben raide!» se souvient Patrick Audet, qui est parti à sa rescousse en bateau dès qu’il a su que les policiers recherchaient un garçon de 13 ans sur le lac.

Plus tôt dans la journée, M. Audet avait aussi joué les bons Samaritains avec deux touristes qui n’arrivaient plus à avancer sur leur paddleboard.

«Il y avait un vent du sud cette journée-là. Donc c’était facile de se rendre parce qu’ils avaient le vent dans le dos, mais c’était impossible revenir», explique M. Audet.

Sécurité

Professeure de paddleboard, Nathalie St-Laurent recommande aux gens de commencer leur journée avec le vent au visage, quitte à être poussés par le vent au retour.

«Au début de la journée, on est plus en forme, alors qu’en revenant, on est plus fatigué», illustre celle qui est également d’avis que les débutants ne devraient jamais partir en paddleboard seuls.

Constatant que ces consignes élémentaires sont très peu suivies et que les accidents sont courants, Mme St-Laurent est convaincue qu’une formation s’impose avant de monter pour la première fois en paddleboard.

«Je suis subjuguée par le nombre de personnes qui achètent des paddleboard sans en avoir déjà fait», observe-t-elle, découragée.