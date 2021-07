Place au Duc de Kent

Photo courtoisie

Étape de la triple couronne du circuit amateur québécois de golf, la 87e présentation du prestigieux tournoi de golf Duc de Kent se tient aujourd’hui et demain dans les allées, du parcours Royal, du club de golf Royal Québec de Boischatel. Les départs de l’événement, qui regroupe les meilleurs joueurs au Québec, se feront entre 7 h et 14 h 30 aujourd’hui alors que les 70 meilleurs et/ou à égalités seront de la ronde finale demain avec départs entre 7 h et 11 h. En 2020, en remettant une carte de 69 (-3), Christophe Sylvain (photo), du Lorette avait enfilé le veston à carreaux distinctif et soulevé le trophée remis au champion du Duc de Kent de même que le trophée André Gagné, remis au meilleur golfeur de la région de Québec. Il avait devancé par un seul coup trois autres golfeurs (-2) dont Loïc Laramée du Royal Québec. Le club de golf Royal Québec vous invite à suivre gratuitement les meilleurs joueurs québécois sur le parcours aujourd’hui et demain.

Relais pour la vie

Maryse Desrochers, 38 ans, marraine d’honneur du Relais pour la vie dans Lotbinière, a amassé samedi dernier (12 juin) une somme de 14 455 $ pour la Société canadienne du cancer. Cette date avait une signification toute particulière pour Maryse qui avait appris de son médecin, il y a un an jour pour jour, que son cancer était beaucoup plus agressif. En raison de la pandémie, une trentaine de personnes ont arpenté un quadrilatère de rues à maintes reprises sur une distance de 700 mètres, situé à Saint-Agapit. Sur la photo, la famille de Maryse Desrochers. De gauche à droite : son fils, Xavier, Maryse, Suzanne Mercier, coordonnatrice de l’activité, sa fille Noémie, sa sœur Josée et son père, Richard Desrochers.

Retraite et retour aux sources

Après avoir passé les cinq dernières années au poste de directrice générale adjointe au club de golf Le Grand Portneuf, Lise Carpentier (photo de gauche) a annoncé récemment son départ à la retraite. Évoluant aux côtés de Raymond Carpentier, fondateur et directeur général du Grand Portneuf, Lise a réussi, au cours des dernières années, à assumer un mandat opérationnel complexe alors que l’industrie du golf traversait une période de transition tumultueuse. Tout en tenant la barre de l’entreprise, Lise a su apporter plusieurs améliorations et changements administratifs majeurs afin de mettre en place des méthodes de travail plus flexibles et plus efficientes. Une relève à la direction générale : c’est Marie-André Carpentier (photo de droite), l’une des trois filles de Raymond Carpentier, qui succédera à Lise. Un retour aux sources pour Marie-Andrée.

En souvenir

Le bikini a 75 ans. Louis Réard inventa le bikini et le présenta pour la première fois à Paris le 5 juillet 1946 à la piscine Molitor, porté par Micheline Bernardini (photo), une célèbre danseuse nue du Casino de Paris.

Anniversaires

Mariana Mazza (photo), humoriste québécoise d’origine uruguayenne et libanaise, 31 ans... Andréanne A. Malette, auteure-compositrice-interprète, 33 ans... Alexander Radulov, attaquant des Stars de Dallas (LNH), 35 ans... Amélie Mauresmo, française, joueuse professionnelle (1993 à 2009) de tennis, 43 ans... Gaétan Barrette, médecin, député de La Pinière, 65 ans... Dany Aubé, chanteuse québécoise, 74 ans... Pierre-Marc Johnson, juriste et médecin, avocat-conseil chez Lavery, 75 ans... Guy Latraverse, imprésario et producteur québécois, 82 ans.

Disparus

Le 5 juillet 2020 : Aubert Pallascio (photo), 82 ans, comédien québécois connu pour ses rôles dans plusieurs séries québécoises d’envergure... 2020 : Nick Cordero, 41 ans, célèbre acteur canadien connu des planches de Broadway... 2018 : Claude Lanzmann, 92 ans, cinéaste, réalisateur du monumental Shoah, écrivain, philosophe et journaliste français... 2016 : André Montmorency, 77 ans, comédien et metteur en scène québécois... 2015 : Diana Douglas Webster, 92 ans, première femme de Kirk Douglas... 2014 : Noel Black, 77 ans, réalisateur, scénariste et producteur américain... 2010 : Bob Probert, 45 ans, l’un des pugilistes les plus redoutés de l’histoire de la LNH... 2008 : Jean-Guy Chapados, 65 ans, musicien québécois... 2007 : Claude Béchard « Ti-Bé », 68 ans, ex-juge de lignes de la LNH... 2007 : Régine Crespin, 80 ans, soprano française... 2002 : Ted Williams, 83 ans, légende du baseball majeur... 1988 : Claude Brunet, fondateur du Comité provincial des malades.