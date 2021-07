Procès d'un homme de Lévis: la présumée victime dit qu'il voulait «contrôler sa vie»

Un homme de Lévis d’origine marocaine qui aurait utilisé la violence et les paroles dénigrantes pour isoler et contrôler la vie de sa présumée victime subit son procès en lien avec ces accusations et la possession de plusieurs armes à feu retrouvées chez lui.

C’est de façon virtuelle, alors qu’il est détenu à la prison de Sept-Îles depuis son arrestation en août 2020 qu’Abdellah El Harchiche, 49 ans, a écouté sa présumée victime raconter les débuts de leur relation à partir de leur mariage en 2012 et comment les choses ont dégénéré entre 2019 et 2020.

Selon la mère de famille de 46 ans, El Harchiche avait un «fort sentiment d’injustice sur la place qu’occupent les immigrants dans la société» et il était de plus en plus impulsif.

Contrôle

«Les sautes d’humeur et les insultes sont devenues de plus en plus fréquentes à mon égard. C’était beaucoup dans le contrôle... Dans ce que je pouvais faire ou ne pas faire», a-t-elle raconté à la poursuivante, Me Caroline Munger.

«Je ne pouvais pas porter de jupe ou de robe pour aller au bureau parce qu’il me traitait de salope ou de putain», a ajouté la dame en précisant qu’elle «marchait sur des œufs tout le temps pour éviter la colère et les débordements».

Les propos de l’homme qui, au moment de son arrestation travaillait chez Infrastructures technologiques Québec (ITQ), étaient également teintés de violence à l’égard des forces de l’ordre tout comme à l’égard de l’une de ses anciennes conjointes.

«Lorsqu’il y a eu la fusillade au parlement d’Ottawa en 2019 et qu’un militaire est décédé, il trouvait que c’était une bonne chose et que si c’est lui qui était allé là-bas avec ses armes, il aurait fait plus de morts», a témoigné la femme.

Filature

Elle a également raconté au juge Jean Asselin que El Harchiche aurait déjà suivi son ancienne conjointe, un soir de Noël, pour savoir où elle habitait.

«Il avait le désir de se venger d’elle. C’est un sujet qui revenait sur la table toutes les années. Il disait qu’il allait s’en prendre à elle en premier et qu’ensuite, je verrais de quoi il est capable et qu’il ferait pareil pour moi», a-t-elle ajouté.

En plus des accusations de menace de mort, harcèlement, voies de fait, voies de fait armé et séquestration, El Harchiche fait aussi face à de nombreuses accusations en lien avec les armes à feu.

Armes

Il est accusé d’entreposage négligent d’armes à feu, de possession d’une arme à feu prohibée et d’une arme à feu à autorisation restreinte sans détenir de permis, de possession d’armes prohibées, des dispositifs prohibés et des munitions prohibées sans être titulaire d’un permis et d’avoir eu en sa possession une arme à feu prohibée et une arme à feu à autorisation restreinte non chargée avec des munitions facilement accessibles pouvant être utilisées. Le procès doit s’étendre sur dix jours.