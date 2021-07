Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 6 juillet:

Après

Les six épisodes de cette minisérie de fiction mettent en vedette Karine Vanasse prise dans la tourmente et les dommages collatéraux d’une tragédie survenue à Lac Sabin, une petite ville des Laurentides où tout le monde se connaît. La folie d’une femme vient perturber à jamais toute une communauté.

En tout temps sur Tou.tv.

À l’école des infirmières

Cette série documentaire suit six étudiants (cinq femmes et un homme) de l’école Marcel-Rivière, en banlieue parisienne, qui ont décidé de plonger dans des études en soins infirmiers. Ils en sont à leur première année et se destinent à une profession qui n’est pas de tout repos.

Mardi, 19 h, TV5.

Cérémonies de Cannes

Le Festival de Cannes est de retour après une année d’absence. Diffusée à la télévision, la cérémonie d’ouverture est un événement glamour à souhait, où les vedettes de cinéma sont parées de leurs plus beaux atours. L’actrice Doria Tillier donnera le coup d’envoi de la 74e édition.

Mardi, 20 h, StudioCanal.

L’Orient-Express, le voyage d’une légende

Le célèbre train de L’Orient-Express a suivi un long chemin raconté le temps de ce documentaire qui s’intéresse à un siècle d’histoire. Ayant joué un rôle important dans le développement ferroviaire, le véhicule a marqué les esprits grâce à la réalité, mais aussi beaucoup par la fiction.

Mardi, 20 h, Télé-Québec.

L’enlèvement

Ce suspense porté par Dev Patel suit celui-ci dans la peau d’un Indo-Britannique ayant un plan: kidnapper la mariée lors d’une noce tenue au Pakistan. Or, les choses ne se passent pas comme il l’avait prévu et il se retrouve en Inde avec son otage. Un film de Michael Winterbottom.

Mardi, 20 h, addikTV.

Partir?

Quatre Sénégalais reviennent en Afrique après avoir été déçus par leur expérience européenne où ils avaient choisi de vivre. Mais voilà: leurs proches qualifient leur retour à la maison d’échec. Pendant ce temps, un Camerounais espère encore que la ville de Marseille comblera ses désirs artistiques. Documentaire.

Mardi, 21 h, TFO.

Magic Mike XXL

Channing Tatum et ses amis sexy remontent sur scène afin d’offrir une ultime prestation. Alors qu’il avait mis fin à sa carrière de danseur pour dames, Mike se laisse tenter par une compétition avec son ancienne troupe dans cette comédie dramatique faisant suite au succès Magic Mike.

Mardi, 23 h 06, TVA.