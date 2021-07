Si St-Louis était sur la glace...

Eh oui, encore une histoire de hockey qui va mal finir... ou pas.

St-Louis c’est Olivier St-Louis, 23 ans le 23 février dernier. Ses amis lui avaient donné une grande tape dans le dos en lui souhaitant une année chanceuse. Mais la semaine dernière, son père m’a contacté pour me demander si j’étais d’accord pour accompagner sa fin de vie à domicile, quitte à lui administrer l’aide médicale à mourir si sa souffrance dépassait l’entendement. J’ai connu Olivier il y a 18 mois, à l’urgence de l’hôpital LeGardeur, où il venait pour une fièvre et des ecchymoses. J’ai malheureusement découvert des méchants blastes dans son sang, signe d’une leucémie aiguë.

Il était alors à trois jours d’un tournoi de hockey, où il jouait comme défenseur pour les Olympiques de Repentigny. Je l’ai vite transféré à un collègue de centre tertiaire où je savais qu’il recevrait les meilleurs traitements. Fini le hockey pour un bon bout. Je lui avais promis deux années à venir difficiles mais avec l’espoir de mettre la maladie derrière lui et de reprendre le cours normal de sa vie. Mais ça ne s’est pas passé comme prévu. Il a eu toutes les complications possibles, comme si les blastes dans son sang avaient lu le menu possible des déroutes et des feintes et les avaient toutes imposées.

La leucémie est revenue, chaque fois qu’on la mettait en respect dans son coin, plus forte que jamais, plus vicieuse et sournoise. Jusqu’à ce qu’une vision floue il y a deux semaines nous laisse entrevoir le dernier droit : une infiltration du système nerveux central. La fin de l’espoir. La médecine a ses limites. Quoi dire à un jeune homme pour qui la Science n’a plus rien à offrir, qu’une fin digne et sans douleur ? Comment expliquer aux parents d’Olivier que malgré tout l’amour du monde qu’ils ont pu donner à leur fils, la mort viendrait le chercher ?

En parallèle il y avait les séries. Les Canadiens avaient par miracle ressuscité et entrainé avec eux le Québec entier dans une fièvre qu’aucun médecin n’aurait osé soigner. Contre toutes attentes, ils ont fait leur place jusqu’en finale à coups de matchs enlevants. Même les patients hospitalisés, parfois mourants, que j’ai croisés lors de ma dernière garde, me montraient fièrement les couleurs du tricolore et espéraient vivre jusqu’au prochain match.

Parce que le Hockey soigne, le Hockey traite, le Hockey fait du bien. Même aux personnes comme moi qui n’y comprennent strictement rien. Tous se réjouissent de la liesse collective, un apaisement bienvenu après cet étouffement mondial.

Et puis il y a eu Tampa. C’est là le lien avec les blastes de la leucémie qui attaque Olivier. Tampa c’est la bataille qu’on ne gagnera peut-être pas. Selon ce qu’on définit comme bataille gagnée. Parce qu’au fond, est-ce qu’on a besoin d’une coupe pour dire que les Canadiens ont gagné ? Si la bataille c’était de réveiller un peuple qui n’y croyait presque plus alors la bataille est déjà gagnée, peu importe l’issue des séries.

Celle d’Olivier aussi puisque jusqu’au bout, il aura survécu à chaque attaque de l’adversaire, à chaque mise en échec. Et même si la leucémie prend toute la place dans son organisme, il aura gagné en décidant ce qui est le mieux pour lui, en accord avec ses valeurs. Mourir chez lui, entouré des siens, de ceux qui l’aimeront au-delà de sa vie. S’il doit un jour me tendre le bras qui jadis empoignait si habilement son bâton de hockey afin que je lui administre les derniers soins, je sais que ce sera avec le même courage qu’il a de vivre jusqu’au bout.

Je ne demande pas aux Canadiens de gagner cette finale pour Olivier. Je leur dis merci d’avoir ravivé notre flamme. J’aimerais seulement que si un but était compté par le tricolore, on puisse l’offrir à Olivier. Car si St-Louis avait été sur la glace pour une ultime partie, je suis certaine qu’il aurait tout donné pour nous insuffler le goût de continuer.

Pour Olivier et pour tous les patients qui se battent et qui ont déjà gagné, même si la maladie part avec la coupe.

Marie-Anne Archambault-G.

Hémato-oncologue, Hôpital LeGardeur