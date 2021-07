Travaux sur le pont Pierre-Laporte: des répercussions jusqu'à Trois-Rivières

La ville de Trois-Rivières, en Mauricie, écope depuis quelques jours des répercussions en lien avec les travaux en cours sur le pont Pierre-Laporte à Québec.

La région connait un fort accroissement de la circulation sur l'autoroute 40. Une situation que même Transports Québec a décelée.

Le ministère considère cependant que plusieurs facteurs peuvent expliquer le phénomène, notamment la longue fin de semaine, le beau temps et le changement d'itinéraire causé par la fermeture partielle du pont principal de Québec.

Le ministère des Transports avait d'ailleurs conseillé aux usagers du pont Pierre-Laporte d'éviter les heures de pointe ou d'emprunter le pont Laviolette, reliant la ville de Trois-Rivières à Bécancour sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent via l'autoroute 55.

«En fait c'est une solution que le ministère avait évoquée effectivement. C'est possible pour ceux qui sont en transit bien sûr de passer par notre belle région pour arriver sur la bonne rive», a suggéré Roxanne Pellerin, porte-parole de Transports-Québec à Trois-Rivières.

En avant-midi, lundi, la halte autoroutière de la municipalité de Maskinongé située sur l’autoroute 40 était passablement occupée. La file d'attente s'allongeait au comptoir du restaurant Tim Hortons à tel point que le propriétaire a dû appeler des renforts.

«Depuis quelques jours, il y a une grosse augmentation du trafic. L'achalandage est beaucoup plus élevé que les semaines auparavant», a indiqué le propriétaire franchisé du Tim Hortons.

Un camionneur qui s'est arrêté manger dans la MRC de Yamachiche a confié qu'il a dû changer ses habitudes et qu'il avait franchi le fleuve à la hauteur de Trois-Rivières. «Si je descends par la 20, je traverse à Trois-Rivières pour aller à Québec. C'est ça qui est le plus facile pour nous autres, sinon tu arrives à 14 heures à Québec et c'est très difficile de traverser», a ajouté le camionneur qui fait quotidiennement le trajet Montréal-Québec.

La circulation sur le pont Pierre-Laporte sera perturbée jusqu'au 7 juillet pour une première phase de travaux. Une seconde phase avec de nouvelles entraves sera lancée en 8 août pour une période de dix jours.