Un piano public sur le bord du fleuve à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles s’est dotée d’un piano public qu’elle a installé sur la promenade du Vieux-Quai, sur les abords du golfe du Saint-Laurent. Les musiciens ne se sont pas fait attendre pour le faire résonner.

«Ça va attirer des gens dans le tourisme. On peut aussi oublier, avec la musique, tout ce qu’on a traversé. Et surtout en plein air, des pianos, il n’y en a pas beaucoup. Qu’on aille ça à Sept-Îles, c’est une bonne initiative», a indiqué à TVA Nouvelles Claude Lavoie, un citoyen qui s'est précipité au Vieux-Quai quand il a su qu'il pouvait y jouer du piano.

Ce projet a été mis en place pour rendre plus vivante cette promenade d’un peu plus d’un kilomètre.

Exposé à l’air salin, l’instrument est protégé par son écrin d’aluminium fait sur mesure.

«La boîte est fermée la nuit et lorsqu’il y a des intempéries. C’est pour éviter qu’il soit endommagé. On le sait, des pianos à l’extérieur, ce n’est pas les conditions idéales pour un instrument de musique. Et la remorque, c’est une petite scène et quand on remonte l’escalier et les côtés, ça devient vraiment une remorque pour le ranger pour l’hiver. Ou si on a un événement qui se tient sur un autre lieu, où on voudrait le piano, on pourrait décider de le déménager», a expliqué l'agente culturelle de la Ville de Sept-Îles, Pascale Malenfant.

La Ville a déjà à sa disposition d’autres instruments pour prendre la relève, en cas de besoin.

«On a deux autres pianos qu’on va pouvoir faire accorder et installer. On espère que celui-là va être bon quelques années, mais sinon, pour la suite, il y a des gens qui se départissent de leur piano. On va tenter de garder le service le plus longtemps possible», a-t-elle ajouté.

L’installation de ce piano public est une des initiatives mises de l’avant pour animer la promenade du Vieux-Quai en été. Des cadres touristiques destinés à la prise de photos ont aussi été installés récemment. Aussi, les spectacles de l’escale musicale seront présentés jusqu’au 15 août à divers endroits sur la promenade puisque la tente jaune ne sera pas utilisée comme d’habitude dû aux restrictions liées à la pandémie.

De plus, pour une deuxième année, la terrasse urbaine sera accessible. Il s'agit d'un endroit où les citoyens peuvent consommer un repas et de l’alcool entre 11 h et 20 h.