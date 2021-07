Une ferme de 30 M$ pilotée par un ex-vice-président de McCain

Un ex-haut dirigeant du géant canadien de frites surgelées McCain pilote l’ouverture d’une ferme verticale futuriste de 30 millions de dollars à une vingtaine de kilomètres de Montréal.

« On parle d’une première phase de plus de 30 millions de dollars », a confirmé au Journal Barry Murchie, qui a travaillé 25 ans chez McCain avant d’être PDG de l’entreprise de Nouvelle-Écosse TruLeaf, qui possède les Fermes GoodLeaf.

À l’origine du projet, la multinationale McCain est toujours un actionnaire important de TruLeaf, mais elle n’est pas majoritaire et ne contrôle pas la compagnie, précise son PDG en cours d’entretien.

Barry Murchie

PDG de TruLeaf

« La première phase du projet sera de 85 000 pieds carrés et la deuxième devrait avoir 145 000 pieds carrés. On parle de la création de 70 emplois créés une fois les deux phases complétées », poursuit Barry Murchie.

Alors que plus de 90 % des légumes-feuilles sont importés de la Californie et de l’Arizona, les Fermes GoodLeaf ont choisi Saint-Bruno-de-Montarville pour faire pousser bébé roquette, bébé chou frisé, épinard et micropousses.

Salade verte

GoodLeaf, qui a déjà une ferme ultramoderne à Guelph, en Ontario, souhaite reprendre la recette ici, car les Québécois aiment ce type de produits. L’énergie verte de l’hydroélectricité est également un atout pour la société.

« On ne parle pas de serres, mais de fermes verticales. On va faire tout pousser avec des lumières LED, et non de la lumière naturelle », explique Barry Murchie, qui mise sur l’agrotechnologie.

Température, humidité, lumière, irrigation, nutriments... la techno des fermes verticales permet de créer l’environnement parfait pour la plante.

« On utilise 95 % moins d’eau que les fermes traditionnelles. On n’utilise pas de pesticides, d’herbicides ou de fongicides », poursuit-il.

Mieux encore, les légumes-feuilles poussent deux fois plus vite dans ces environnements hautement contrôlés par l’intelligence artificielle.

Alors que le recours aux travailleurs étrangers cause chaque année son lot de défis, les Fermes GoodLeaf tablent sur la robotisation pour les récoltes.

« On peut aller de la semence à l’emballage sans qu’un être humain touche le produit », illustre Barry Murchie.

Ces dernières semaines, GoodLeaf a embauché des lobbyistes en vue d’obtenir de l’aide publique pour son projet.

« On n’a pas rencontré François Legault », conclut l’homme d’affaires, qui a jeté son dévolu sur la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent après avoir travaillé au Japon, en Argentine, à Singapour et aux États-Unis avec McCain.

♦ Québec veut doubler la superficie de serres d’ici 5 ans. Selon GoodLeaf, les fermes verticales joueront un rôle dans l’autonomie alimentaire des Québécois.