FILLION, Roland



Le 9 mai 2021, est décédé au Centre d'hébergement Jacques-Cartier, Chicoutimi, à l'âge de 86 ans, M. Roland Fillion, époux de feu Mme Marie Boily, demeurant autrefois à Laterrière.Les cendres de M. Roland Fillion seront déposées au columbarium St-Dominique. Il était le fils de feu Mme Alphonsine Naud et de feu M. Paul Fillion. Il laisse dans le deuil : ses enfants : André Fillion, Diane (Louis Thomassin), Claude (Sylvie Frédéric), Luc (Geneviève Vallée); ses petits-enfants : Renée-Claude, Tommy, Nicolas, Maryse, Michaël, Thierry et Claudyo; son arrière-petit-fils, Zachary; son frère et ses sœurs : Nicole Fillion (feu Lambert Boivin), Carmen, Normand (Maria Chow), France (Jean-Claude Dionne), Johanne (Gilles Tremblay). Il était aussi le frère de : feu Robert Fillion (Evelyne Lejeune), feu Yvon, feu Jacques, feu Lise (feu Georges Paradis), feu Jean-Pierre (Lise Bilodeau); le beau-frère de: feu Philippe Boily, Armand; l'ami de feu Rose-Marie Lapointe et de Alain Tardif. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis. Il a travaillé durant toute sa carrière chez Chauffage Moderne d'Arvida. Membre très actif pendant plusieurs années dans les Chevaliers de Colomb, Ambulance St-Jean et dans les Moose, au Saguenay. Il a aussi œuvré à titre de bénévole, dans la municipalité de Laterrière pendant quelques années. Merci spécial au personnel œuvrant au CLSC de Chicoutimi, au Centre d'hébergement Jacques-Cartier, à l'hôpital de Chicoutimi et à l'hôpital de la Baie pour avoir pris soin de Roland dans la situation complexe d'éloignement géographique avec ses enfants et de la venue de la pandémie. Pour ceux et celles qui le désirent, vous pouvez faire parvenir vos dons en faveur de la Société Alzheimer du Saguenay Lac-St-Jean, sur leur site : https://www.alzheimerslsj.com/. Vous pouvez aussi consulter cet avis de décès sur notre site rfsag.ca où vous pourrez également y transmettre vos messages de condoléances.