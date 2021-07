MONTMINY, Roger



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 juin 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Roger Montminy, conjoint de dame Lisette Hébert. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).sous la direction de la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre sa conjointe; sa fille Katy Montminy (Conway Hal Brigish); sa petite-fille Sérah Montminy; le fils et la fille de sa conjointe: Patrick Defoy, Nancy Defoy (Gaston St-Laurent); sa sœur et son beau-frère Gaétane Montminy (Jacques Garon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hébert: André (feu Louise Boulé), René (Nicole Gosselin), feu Alain, Rémi (Madeleine Robitaille) et Solange (René Brassard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666