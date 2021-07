PELLETIER, Luc



Au Domaine Saint-Dominique de Québec, le 1er juillet 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Luc Pelletier, époux de dame Marie Blouin. Il demeurait à Ste- Pétronille-de-l'Île-d'Orléans et a fait sa carrière à la Société canadienne d'hypothèques et de logement.et il sera ensuite mis en terre au cimetière adjacent.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Andrée (Nicolas Faucher); ses petits-enfants: Mathilde, Ulysse et Médéric; ses beaux-frères et sa belle-soeur de la famille Blouin: Robert, Claire (Jean-Yves Ratté) et feu Lucille (Jacques Bélanger); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. La famille remercie le personnel du Domaine Saint-Dominique pour leur dévouement, leur support et la qualité des soins prodigués à Monsieur Pelletier.