DIONNE, Jean-Claude



À sa résidence de Québec, le 27 juin 2021, est décédé, à l'âge de 86 ans, monsieur Jean-Claude Dionne, géomorphologue et professeur émérite de l'Université Laval. Il était le fils de feu monsieur Émile Dionne et feu madame Marie Roy. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son épouse madame Pierrette Morissette; ses enfants: Anne-Pierre (Antoine Montfort), Renée-Eve (André Fortin) et Guy-Olivier (Karine Raymond-D 'Amour); ses petits-enfants: Philippe-Olivier, Léopold, François, Théo, Émile et Romane; ses sœurs: Jacqueline (Fille de Jésus) et Denise (feu Isidore Rioux); ses beaux-frères et belles-sœurs: Paulette, Guy (Noëlla Plourde), Gilbert (Monique Caron), Pierre-Paul (Nicole Moisan), Janine (René-Jean Dionne) et Madeleine (Jean-Sylvain Tessier); ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres amis. Il était le frère de feu Émilius (Georgette Thibault), feu Roland (Marie-Jeanne Pelletier) et feu Gisèle (Léopold Roy). La famille recevra les condoléances en présence des cendres, aule jeudi 8 juillet 2021 de 13h30 à 16h30. Une cérémonie et mise en terre se feront ultérieurement. Les messages de sympathie peuvent être dirigés vers le site web du salon funéraire. https://www.coopfuneraire2rives.com/. La famille remercie sincèrement l'Hôpital Laval ainsi que l'équipe des soins à domicile du CLSC Ste-Foy pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (IUCPQ) https://fondation-iucpq.org/je-donne/, 2725, chemin Ste-Foy, Québec, G1V 4G5 ou à l'organisme communautaire pour les jeunes en difficulté, La Dauphine https://www.canadahelps.org/fr/dn/19321, 31, rue D'Autreuil, Québec, G1R 4B9.