DESROSIERS, Marie-Claire



À la Résidence L'Ange d'Or de Ste- Perpétue, le 8 juin 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Marie- Claire Desrosiers, retraitée de l'enseignement, fille de feu monsieur Auguste Desrosiers et de feu dame Maria Fournier. Elle demeurait à Ste-Félicité. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Elle était la sœur de: feu Édith (feu Joe Ross), Henry-Paul (feu Antoinette Murray), feu Bertrand, feu Edgard (Denise Pellerin), Jean-Guy, feu Marguerite (feu Lévis Fournier), feu Andréa, Alfred (Hélène Gauthier), Gérard, Géralda (feu Gérard Pelletier, Guy St-Laurent). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Résidence L'Ange d'Or et du CLSC de St-Pamphile, sa belle-sœur Hélène et sa filleule Valérie pour les bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, https://poumonquebec.ca/faire-un-don/ou à La Maison d'Hélène, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene. La direction a été confiée à la