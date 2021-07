VÉZINA, Normande



À la Résidence Monseigneur Bourget, le 15 juin 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Normande Vézina, épouse de monsieur Pierre Drouin, fille de feu madame Marie-Claudine Turgeon et de feu monsieur Joseph Théodore Vézina. Elle demeurait à Lévis.Au cours de sa vie, elle a travaillé pendant plus de 40 ans à la Davie Shipbuilding, au Consulat Américain de Québec, pour la compagnie Litton Systems ainsi qu'au Service étudiant du Cégep Lévis-Lauzon. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Christian-Allen (Christine Veilleux); ses petits-enfants: Louis Jacob Drouin et Nathan Elie Drouin; sa sœur Marthe et ses belles-sœurs: Marcelle Cormier (feu Jean Drouin), Cécile Carrier (feu Paul-Eugène Vézina) et Cécile Larivée (feu Hypolite Vézina); ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses frères: Hypolite, Lucien, Paul Eugène; ainsi que sa sœur Jeannine; ses beaux-parents Joseph Drouin et Marie Blouin; ses beaux-frères et belles-sœurs Jean Drouin, Denis Drouin (Marie Claire Blais), Bruno Drouin (Andrée Breton), Jean Roch Drouin (Raymonde Plante), Robert Drouin, Rita Drouin (Joseph Poulin), Simone Drouin (Eddy Warren), Ethel Drouin (Henri Poulin) et Cécile Drouin. La famille remercie le personnel soignant de la Résidence Mgr Bourget pour les soins prodigués à madame.La mise en niche des cendres se fera la journée-même au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Il est également possible de faire un don à la Société Parkinson de la Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc Téléphone : 418 527-0075 Courriel : information@prqca.ca Site web : www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place lors des funérailles.