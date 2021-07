Combler un déficit de 3 à 0: déjà vu, mais peu probable

Le Canadien de Montréal a remporté lundi soir un premier match dans la finale de la coupe Stanley par la marque de 3 à 2 en prolongation contre le Lightning de Tampa Bay. Il n’en fallait pas plus pour insuffler à tous les partisans une fièvre des séries qui ne sera guérie que par une remontée historique.

Un tel exploit n’est arrivé qu’à cinq reprises dans l’histoire de tous les sports professionnels confondus. Quelque 376 fois – 196 dans la Ligue nationale de hockey (LNH), 38 dans les Ligues majeures de baseball et 142 dans la NBA –, une formation a tiré de l’arrière 3-0 dans une série éliminatoire 4 de 7. Cela représente un taux de réussite de 1,33 %. Six équipes parmi ce lot, dont cinq dans la LNH, ont réussi à forcer la tenue d’un match ultime sans se sauver avec les honneurs.

Voici les cinq clubs qui y sont parvenus.

Maple Leafs de Toronto, 1942

Les Maple Leafs de Toronto sont les seuls à avoir accompli l’exploit en finale, et ce en 1942. Leurs adversaires, les Red Wings de Detroit dirigés par Jack Adams, se sont emparés d’une avance de 3-0, notamment en raison des efforts de l’ailier gauche Don Grosso. Il avait mené l’attaque en obtenant sept points, dont quatre buts. Au quatrième affrontement, l’équipe de Hap Day a comblé deux déficits pour finalement l’emporter 4 à 3. Cette partie s’est terminée en bagarre générale et Adams a été suspendu indéfiniment. Les Leafs ont profité de l’absence de l’instructeur-chef adverse pour infliger une correction de 9 à 3 aux «Ailes rouges» au duel suivant. Le gardien Turk Broda a ensuite concédé un seul filet pendant des deux derniers matchs pour aider son équipe à couronner la remontée.

Islanders de New York, 1975

Avec un retard de 3-0 dans la série et un déficit de 14 à 9 au niveau des buts face aux Penguins de Pittsburgh, l’entraîneur-chef des Islanders de New York Al Arbour a pris la décision de retirer Billy Smith du filet au profit de Glenn Resch. Ce dernier a accordé un total de quatre filets en plus d’afficher un taux d’efficacité de ,969 au cours des quatre affrontements suivants pour mener son équipe vers la victoire.

Flyers de Philadelphie, 2010

Simon Gagné, des Flyers de Philadelphie, s’est fracturé un orteil du pied droit au cours du quatrième affrontement de son équipe en première ronde, contre les Devils du New Jersey. Le Québécois est revenu juste à temps, au deuxième tour, pour empêcher les Bruins de Boston d’envoyer sa formation en vacances. Il a fait scintiller la lumière quatre fois en plus d’ajouter une mention d’aide pour faire en sorte que la formation de la Pennsylvanie obtienne quatre gains consécutifs. Il a d’ailleurs lancé le bal en marquant en prolongation pour procurer la première victoire de son équipe face à l’équipe bostonnaise.

Kings de Los Angeles, 2014

Les Sharks de San Jose ont surclassé les Kings de Los Angeles avec 17 buts contre huit après les trois premiers matchs de la ronde initiale des séries éliminatoires de 2014. Lors des quatre affrontements suivants, Jonathan Quick a permis seulement quatre filets et son équipe a fait vibrer les cordages à 18 reprises. Les King ont remporté leurs trois premières séries en sept décisions pour finalement remporter la coupe Stanley en cinq matchs face aux Rangers de New York.

Red Sox de Boston, 2004

En 2004, le releveur étoile des Yankees de New York Mariano Rivera est arrivé dans un match où son équipe menait 4 à 3 au Fenway Park des Red Sox de Boston avec deux manches à faire. Il ne restait qu’un joueur à retirer pour décrocher un billet vers la Série mondiale quand tout s’est écroulé. Après qu’il eut concédé un but sur balles et un coup sûr, les Red Sox ont créé l’égalité et ont fini par l’emporter 6 à 4 dans un duel de 12 manches. Ce fut le tournant de la série. Les «Bas rouges» ont gagné les trois affrontements suivants pour ensuite balayer la Série mondiale, face aux Cardinals de Saint-Louis.