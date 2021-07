Euro: l’Angleterre et le Danemark attendent depuis très longtemps

Dans cette dernière demi-finale, l’Angleterre et le Danemark croiseront le fer au stade de Wembley à Londres. Ce sont deux équipes qui ont eu des trajectoires bien différentes.

• À lire aussi: Euro: Jorginho délivre l’Italie

Pour sa part, l’Angleterre connaît un tournoi de rêve jusqu’à maintenant, étant la première équipe de l’histoire à ne pas encaisser de but au cours de ses cinq premiers matchs dans l’Euro.

Les Anglais ont été parfaits ou presque en phase de groupe avec deux victoires et un match nul. Ils ont ensuite écarté l’Allemagne (2 à 0) et l’Ukraine (4 à 0) en huitième et en quart de finale.

Le Danemark a emprunté le chemin le plus compliqué en se qualifiant, lors de son troisième et dernier match de phase de groupe. Il est maintenant sur une séquence de trois victoires consécutives avec des gains sur le pays de Galles et sur la République tchèque à ses deux dernières sorties.

Ce sont deux nations qui attendaient, depuis longtemps, de retourner en demi-finale. L’attente durait depuis 1996 pour les Anglais et depuis 1992 pour les Danois.

Le réveil

L’attaque anglaise a pris son temps pour se mettre en marche, mais elle est bien en route depuis le début de la phase éliminatoire.

Harry Kane, qui avait été blanchi lors de la phase de groupe, a inscrit trois buts à ses deux derniers matchs et la pression est certainement retombée.

Pendant sa panne, Raheem Sterling a pris la relève, si bien que les deux coéquipiers ont chacun trois buts à leur fiche.

Défensivement, les Anglais font tout bien et commettent très peu d’erreurs pour mettre leur gardien Jordan Pickford dans l’embarras. Cette équipe est à 90 minutes d’une première participation en finale d’un tournoi majeur depuis sa victoire à la Coupe du monde de 1966.

Toujours l’émotion

Dans le camp danois, on se bat depuis le jour un avec l’accident cardiaque de Christian Eriksen.

Mais cette équipe s’est formidablement bien relevée de cette lourde épreuve et a assuré sa qualification de brillante façon en rossant la Russie 4 à 1 alors qu’elle était acculée au mur.

Depuis ses deux premières défaites en phase de groupe, le Danemark a été irréprochable avec dix buts marqués et deux concédés. Le jeu défensif est solide et l’attaque, remuante.

Celle-ci est passée par sept joueurs différents, avec un accent sur Kasper Dolberg (3 buts) et Joakim Maehle (2 buts).

Marquer l’histoire

Pour les Anglais, c’est bien plus qu’une demi-finale, c’est un rendez-vous avec l’histoire.

« C’est une opportunité fantastique. C’est une chance d’entrer dans l’histoire, car nous n’avons jamais participé à une finale de Championnat d’Europe », a avancé le sélectionneur Gareth Southgate.

Le Danois Kasper Dolberg s’est montré confiant face au défi anglais.

« Tout le monde dans le camp a une grande confiance en l’équipe. C’est exceptionnel, ce que nous avons fait ces dernières semaines, et nous devons emporter cette expérience avec nous en demi-finale. Cette conviction que nous pouvons le faire. »